Аналитик Муртазин назвал главное отличие iPhone 14 от iPhone 13

Аналитик Муртазин: Apple впервые сэкономил на комплектующих при производстве iPhone 14

08 сентября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

7 сентября состоялась презентация Apple, где показывали новую линейку iPhone 14 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Apple впервые начал экономить на комплектующих деталях при производстве новой линейки iPhone 14. Об этом URA.RU рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Впервые начали экономить на комплектующих. iPhone 14 — это полная копия iPhone 13 с небольшими исключениями. Удешевили модель в производстве. Старый процессор, немного обновили камеру, повысили цены для большинства рынков и новинка готова. 13 Pro год назад стоил в Германии 1150 евро, сейчас 1300 евро, то есть, поднятие более чем на 10%. Фактически, это люксовые товары. Если мы говорим о количестве изменений, то оно не велико», — сказал Эльдар Муртазин. При этом некоторые новинки для iPhone уже давно присутствуют у моделей на операционной системе Android. «Впервые владельцы iPhone в Pro-моделях получают более яркий экран от Samsung. Вместо челки-выреза, теперь камера, встроенная в экран. Дисплей, который почти 10 лет на андроиде уже существует. Это хорошая история, но она кардинально не меняет аппараты. Новая система камер тоже вряд ли изменит. В целом, достаточно дорогие устройства, но технических инноваций там нет. Это повторение того, что было на рынке андроида пять лет назад», — отметил эксперт. Apple 7 сентября презентовала новые iPhone 14, 14 Plus, Pro и Pro Max. У новой линейки убрали физическую симкарту, также у него повышена степень влагозащиты. При это дизайн сохранился от предыдущей модели. У продвинутых смартфонов изменен внешний вид выреза в дисплее, который получил народное название «челка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Apple впервые начал экономить на комплектующих деталях при производстве новой линейки iPhone 14. Об этом URA.RU рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Впервые начали экономить на комплектующих. iPhone 14 — это полная копия iPhone 13 с небольшими исключениями. Удешевили модель в производстве. Старый процессор, немного обновили камеру, повысили цены для большинства рынков и новинка готова. 13 Pro год назад стоил в Германии 1150 евро, сейчас 1300 евро, то есть, поднятие более чем на 10%. Фактически, это люксовые товары. Если мы говорим о количестве изменений, то оно не велико», — сказал Эльдар Муртазин. При этом некоторые новинки для iPhone уже давно присутствуют у моделей на операционной системе Android. «Впервые владельцы iPhone в Pro-моделях получают более яркий экран от Samsung. Вместо челки-выреза, теперь камера, встроенная в экран. Дисплей, который почти 10 лет на андроиде уже существует. Это хорошая история, но она кардинально не меняет аппараты. Новая система камер тоже вряд ли изменит. В целом, достаточно дорогие устройства, но технических инноваций там нет. Это повторение того, что было на рынке андроида пять лет назад», — отметил эксперт. Apple 7 сентября презентовала новые iPhone 14, 14 Plus, Pro и Pro Max. У новой линейки убрали физическую симкарту, также у него повышена степень влагозащиты. При это дизайн сохранился от предыдущей модели. У продвинутых смартфонов изменен внешний вид выреза в дисплее, который получил народное название «челка».