Вице-мэр Екатеринбурга дерзко захватил контроль над миллиардами

Источник: мэр Екатеринбурга назначил нового куратора дорожных ремонтов

Рустам Галямов получил контроль над огромными финансовыми потоками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов получил контроль над МКУ «Городское благоустройство», которое распоряжается миллиардами, выделяемыми на ремонт дорог и реконструкцию парков. Новым руководителем учреждения стал его друг Евгений Поляков, до недавнего времени возглавлявший ДЭУ Железнодорожного района. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти.

«Полякова уже представили коллективу», — поделился собеседник. Впрочем, в пресс-службе мэрии корреспонденту заявили, что пока не располагают информацией по теме. На сайте горадминистрации Поляков по-прежнему указан как глава ДЭУ.

Его назначение, по данным агентства, стало результатом аппаратной битвы, которая развернулась после внезапного увольнения с поста директора МКУ «Городское благоустройство» Павла Азанова. Один из свидетелей интриги утверждает, что на место Азанова вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, курирующий МКУ, хотел назначить своего человека (по слухам, одного из заместителей главы Железнодорожного района). И неспроста: только в 2022 году МКУ «Городское благоустройство» отыграло контракты на сумму более 3,5 миллиарда рублей.

«Но Галямов сумел убедить [мэра Алексея] Орлова, что в МКУ надо наводить порядок, ставить туда человека, не связанного с Бубновым. И Поляков — лучшая кандидатура. Орлов в итоге согласился», — рассказал источник.

Именно Евгению Полякову придется гасить скандалы с ремонтами дорог в центре Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Определяющим в решении Орлова мог стать неформальный статус Полякова. С конца 2021 года его называют тайным советником мэра. Якобы в ДЭУ Железнодорожного района он был назначен (в декабре, по рекомендации Галямова), чтобы не только перестроить работу службы, но и помочь Орлову, озабоченному проблемами с уборкой улиц, погрузиться в тему. «Поляков рассказывал начальнику, какой бардак происходит в ДЭУ, делился идеями, как можно исправить ситуацию в городе в целом. В общем показал себя как эффективный менеджер», — утверждает один из бывших подчиненных Полякова.

По слухам, вместе с Галямовым он работал в Москве — в Фонде капремонта и в АНО «Развитие социальной инфраструктуры». В мэрию Екатеринбурга Галямова назначили в апреле 2021-го. Его, как и Орлова и губернатора Евгения Куйвашева, относят к большому «тюменскому» политическому клану. За полтора года работы в Екатеринбурге Галямов успел стать одним из влиятельнейших чиновников.