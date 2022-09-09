Политолога Соловья и историка Эйдельман признали иноагентами

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Заседание областной Думы. Курган, документы на подпись, бумаги к заседанию
Минюст расширил список иноагентов Фото:
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Иноагенты РФ

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, историк Тамара Эйдельман признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Также в реестр попали журналисты Андрей Афанасьев и Юлия Латынина.

Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку «Новой газеты» Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман, журналиста Майкла Наки. В список СМИ-иноагентов попали журналисты Андрей Афанасьев и Елена Шукаева, историк и политолог Валерий Соловей. Также в реестр внесли ООО «Время Колокольчиков» — юрлицо Мити Алешковского (признан иноагентом).

Также в список попала журналистка Екатерина Шукаева (признана иноагентом) из Екатеринбурга. Ранее Министерство юстиции России признало иностранными агентами певца Андрея Макаревича, шоумена Михаила Шаца и украинского журналиста Дмитрия Гордона иностранными агентами. Ведомство внесло их в реестр 2 сентября.

В феврале против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняли в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка.

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Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, историк Тамара Эйдельман признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Также в реестр попали журналисты Андрей Афанасьев и Юлия Латынина. Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку «Новой газеты» Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман, журналиста Майкла Наки. В список СМИ-иноагентов попали журналисты Андрей Афанасьев и Елена Шукаева, историк и политолог Валерий Соловей. Также в реестр внесли ООО «Время Колокольчиков» — юрлицо Мити Алешковского (признан иноагентом). Также в список попала журналистка Екатерина Шукаева (признана иноагентом) из Екатеринбурга. Ранее Министерство юстиции России признало иностранными агентами певца Андрея Макаревича, шоумена Михаила Шаца и украинского журналиста Дмитрия Гордона иностранными агентами. Ведомство внесло их в реестр 2 сентября. В феврале против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняли в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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