Политолога Соловья и историка Эйдельман признали иноагентами

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, историк Тамара Эйдельман признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Также в реестр попали журналисты Андрей Афанасьев и Юлия Латынина.
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку «Новой газеты» Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман, журналиста Майкла Наки. В список СМИ-иноагентов попали журналисты Андрей Афанасьев и Елена Шукаева, историк и политолог Валерий Соловей. Также в реестр внесли ООО «Время Колокольчиков» — юрлицо Мити Алешковского (признан иноагентом).
Также в список попала журналистка Екатерина Шукаева (признана иноагентом) из Екатеринбурга. Ранее Министерство юстиции России признало иностранными агентами певца Андрея Макаревича, шоумена Михаила Шаца и украинского журналиста Дмитрия Гордона иностранными агентами. Ведомство внесло их в реестр 2 сентября.
В феврале против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняли в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка.
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