Госдеп США: дальше санкции против России будут «только хуже»

Соединенные Штаты продолжат работать над введением новых санкций в отношении России и предупреждают, что дальше будет «только хуже». С таким заявлением выступил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О’Брайен.
«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», — сказал он. Слова чиновника приводит РИА «Новости».
США вместе с другими странами ввели жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись энергетического, финансового и банковского секторов. Однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения Запада провалились из-за сплоченности российского бизнеса. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России. Британский журнал The Spectator сделал вывод, что самым большим провалом президента США Джо Байдена стали антироссийские санкции.
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