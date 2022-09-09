09 сентября 2022
08 сентября 2022

Курганский водитель успел увернуться от выбежавшего на дорогу ребенка. Видео

В микрорайоне Северный мальчик выбежал на дорогу и его чуть не сбила машина
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выбежал на дорогу под колеса машины Фото:

В Кургане водитель успел вовремя среагировать и не сбил выбежавшего на дорогу ребенка. Запись с видеорегистратора опубликовали в паблике «Топчик 45 Курган» соцсети «ВКонтакте».

Также этим видео поделились в telegram-канале «Я люблю Курган». «Под колеса машины выбежал ребенок. Водитель успел вовремя среагировать. Это произошло в микрорайоне Северный», — рассказывают о случившемся.

Пользователи соцсетей разделились во мнении — одни заступаются за мальчика, другие же считают, что он выбежал специально. «Видно же что специально выбегает, сначала выглядывал, а при приближении машины побежал», — пишет Ольга Сурина. Алена Глинкина встала на сторону ребенка. «Просто ребенок не в силах оценить свою скорость и скорость движения автомобиля. Взрослые не всегда могут это сделать. Родителям нужно каждый день повторять об безопасности на дорогах», — отмечает подписчица.

В ГИБДД России по Кургану рассказывают, что с началом учебного года дети стали чаще нарушать ПДД. Дети переходят дорогу в неположенном месте, а также, не спешившись с велосипеда, пересекают проезжую часть. Сотрудники ведомства обращаются к родителям с просьбой уделять больше времени на беседы с детьми о правилах дорожного движения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на большой скорости машина сбила мальчика на самокате. Он переходил дорогу в микрорайоне Заозерный, не спешившись с самоката.

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В Кургане водитель успел вовремя среагировать и не сбил выбежавшего на дорогу ребенка. Запись с видеорегистратора опубликовали в паблике «Топчик 45 Курган» соцсети «ВКонтакте». Также этим видео поделились в telegram-канале «Я люблю Курган». «Под колеса машины выбежал ребенок. Водитель успел вовремя среагировать. Это произошло в микрорайоне Северный», — рассказывают о случившемся. Пользователи соцсетей разделились во мнении — одни заступаются за мальчика, другие же считают, что он выбежал специально. «Видно же что специально выбегает, сначала выглядывал, а при приближении машины побежал», — пишет Ольга Сурина. Алена Глинкина встала на сторону ребенка. «Просто ребенок не в силах оценить свою скорость и скорость движения автомобиля. Взрослые не всегда могут это сделать. Родителям нужно каждый день повторять об безопасности на дорогах», — отмечает подписчица. В ГИБДД России по Кургану рассказывают, что с началом учебного года дети стали чаще нарушать ПДД. Дети переходят дорогу в неположенном месте, а также, не спешившись с велосипеда, пересекают проезжую часть. Сотрудники ведомства обращаются к родителям с просьбой уделять больше времени на беседы с детьми о правилах дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на большой скорости машина сбила мальчика на самокате. Он переходил дорогу в микрорайоне Заозерный, не спешившись с самоката.
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