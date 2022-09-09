В правящей партии Польши заявили о жертве страны при вступлении в ЕС

The Guardian: правящая партия Польша заявила о культурной чуждости ЕС для страны

10 сентября 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

ЕС чуждый проект для Польши, заявил Качиньский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз — культурно чуждый проект для Польши, но польские власти закрыли на это глаза ради суверенитета. Об этом заявил председатель организации «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в Карпаче на этой неделе. «Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета», — цитирует Качиньского The Guardian. Он добавил, что «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». В ЕС лидер Германия, поэтому у канцлера Олафа Шольца присутствуют планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью его страны, добавил польский политик. Ранее Качиньский потребовал от Германии выплат репараций для Польши из-за убытков понесенных во Второй Мировой войне. «Национальная служба новостей» передавала, что у Германии может не хватит денег на выплату всех репараций.

Евросоюз — культурно чуждый проект для Польши, но польские власти закрыли на это глаза ради суверенитета. Об этом заявил председатель организации «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в Карпаче на этой неделе. «Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета», — цитирует Качиньского The Guardian. Он добавил, что «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». В ЕС лидер Германия, поэтому у канцлера Олафа Шольца присутствуют планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью его страны, добавил польский политик. Ранее Качиньский потребовал от Германии выплат репараций для Польши из-за убытков понесенных во Второй Мировой войне. «Национальная служба новостей» передавала, что у Германии может не хватит денег на выплату всех репараций.