09 сентября 2022

В правящей партии Польши заявили о жертве страны при вступлении в ЕС

The Guardian: правящая партия Польша заявила о культурной чуждости ЕС для страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
ЕС чуждый проект для Польши, заявил Качиньский Фото:

Евросоюз — культурно чуждый проект для Польши, но польские власти закрыли на это глаза ради суверенитета. Об этом заявил председатель организации «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в Карпаче на этой неделе.

«Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета», — цитирует Качиньского The Guardian. Он добавил, что «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». В ЕС лидер Германия, поэтому у канцлера Олафа Шольца присутствуют планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью его страны, добавил польский политик.

Ранее Качиньский потребовал от Германии выплат репараций для Польши из-за убытков понесенных во Второй Мировой войне. «Национальная служба новостей» передавала, что у Германии может не хватит денег на выплату всех репараций.

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Евросоюз — культурно чуждый проект для Польши, но польские власти закрыли на это глаза ради суверенитета. Об этом заявил председатель организации «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в Карпаче на этой неделе. «Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета», — цитирует Качиньского The Guardian. Он добавил, что «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». В ЕС лидер Германия, поэтому у канцлера Олафа Шольца присутствуют планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью его страны, добавил польский политик. Ранее Качиньский потребовал от Германии выплат репараций для Польши из-за убытков понесенных во Второй Мировой войне. «Национальная служба новостей» передавала, что у Германии может не хватит денег на выплату всех репараций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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