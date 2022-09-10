Чарльз Филипп Артур Георг стал королем Великобритании Adam Schultz / Official White House Photo

Чарльз Филипп Артур Георг, который после смерти Елизаветы II взял себе имя Карл III, официально провозглашен королем Великобритании, сообщают британские СМИ. Сын Елизаветы II объявлен новым правителем страны в Букингемском дворце. Его также провозгласили новым главой Канады.

Коронация Карла Третьего прошла через два дня после смерти Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она являлась формальным главой Британии и еще 14 стран, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию. До этого СМИ сообщали об ухудшении ее здоровья, дополняют « Невские новости». Над Букингемским дворцом был приспущен национальный флаг, а на ворота повесили заявление в черной траурной рамке о смерти королевы, пишет Vse42.Ru. Главы различных государств, в том числе и России, выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Это старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа (скончался в 2021 году). Чарльз в возрасте трех лет стал наследником британского престола. В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер, в семье появилось два сына: принц Уильям и принц Гарри. В 1996 году супруги развелись, а в 2005 году Чарльз женился во второй раз. Его супругой стала Камилла Паркер Боулз.