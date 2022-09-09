Глава ЯНАО назвал Салехард городом стремительного развития

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.
«Окружная столица сегодня отмечает день рождения — 427 лет! Салехард — сердце округа, город с глубокими историческими корнями и традициями. Сейчас Салехард — один из самых стремительно развивающихся городов на Ямале», — написал Артюхов.
В Салехарде идет строительство Обдорского микрорайона на 5 тыс. семей, строятся две школы и больничный городок, будет введен в действие самый большой храм в Заполярье. В план развития включена реконструкция аэропорта.
Ранее URA.RU рассказало, что реконструкция аэропорта в Салехарде начнется в 2023 году. Строительство воздушного пространства пройдет по новоуренгойскому сценарию.
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