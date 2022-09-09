09 сентября 2022
08 сентября 2022

Глава ЯНАО назвал Салехард городом стремительного развития

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился планами развития Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил Салехард с Днем города и рассказал о планах развития Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.

«Окружная столица сегодня отмечает день рождения — 427 лет! Салехард — сердце округа, город с глубокими историческими корнями и традициями. Сейчас Салехард — один из самых стремительно развивающихся городов на Ямале», — написал Артюхов.

В Салехарде идет строительство Обдорского микрорайона на 5 тыс. семей, строятся две школы и больничный городок, будет введен в действие самый большой храм в Заполярье. В план развития включена реконструкция аэропорта.

Ранее URA.RU рассказало, что реконструкция аэропорта в Салехарде начнется в 2023 году. Строительство воздушного пространства пройдет по новоуренгойскому сценарию.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда. «Окружная столица сегодня отмечает день рождения — 427 лет! Салехард — сердце округа, город с глубокими историческими корнями и традициями. Сейчас Салехард — один из самых стремительно развивающихся городов на Ямале», — написал Артюхов. В Салехарде идет строительство Обдорского микрорайона на 5 тыс. семей, строятся две школы и больничный городок, будет введен в действие самый большой храм в Заполярье. В план развития включена реконструкция аэропорта. Ранее URA.RU рассказало, что реконструкция аэропорта в Салехарде начнется в 2023 году. Строительство воздушного пространства пройдет по новоуренгойскому сценарию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...