Госдеп объяснил, почему не объявит Россию спонсором терроризма

Госдеп не объявит Россию спонсором терроризма, потому что не хочет вешать ярлыки

10 сентября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Госдепе надеются, что Россия потерпит «стратегическое поражение» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдепартамент США не хочет «вешать на Россию ярлыки». Такое заявление сделал глава офиса по вопросам координации санкций Джим О’Брайен, комментируя заявление Латвии о признании РФ страной, спонсирующей терроризм. «Я думаю, что все ярлыки, о которых говорят, мешают сути. Конкретные ярлыки, я не хочу говорить об одном ярлыке, а не о другом, потому что я думаю, что он больше затемняет, чем освещает», — его слова приводит официальный сайт правительства США. В США также надеются, что Россия потерпит «стратегическое поражение». Для этого, по словам О’Брайена, и вводятся антироссийские санкции. Ранее США не стали признавать Россию «террористом». Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что это неэффективно и будет иметь последствия для Украины. Латвия стала первой страной, которая объявила Россию «спонсором терроризма». Под «терроризмом» латвийские депутаты подразумевают помощь жителям Донбасса, передает «Царьград». После объявления сайт парламента Латвии перестал работать — его взломали хакеры из группировки KillNet, дополняет телеканал 360. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Основная причина — участившиеся обстрелы ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, сам военный конфликт между ДНР, ЛНР и Украиной продолжается восемь лет. Страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, из-за которых в Америке подскочил уровень инфляции,а страны Евросоюза жалуются на огромные счета за ЖКУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдепартамент США не хочет «вешать на Россию ярлыки». Такое заявление сделал глава офиса по вопросам координации санкций Джим О’Брайен, комментируя заявление Латвии о признании РФ страной, спонсирующей терроризм. «Я думаю, что все ярлыки, о которых говорят, мешают сути. Конкретные ярлыки, я не хочу говорить об одном ярлыке, а не о другом, потому что я думаю, что он больше затемняет, чем освещает», — его слова приводит официальный сайт правительства США. В США также надеются, что Россия потерпит «стратегическое поражение». Для этого, по словам О’Брайена, и вводятся антироссийские санкции. Ранее США не стали признавать Россию «террористом». Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что это неэффективно и будет иметь последствия для Украины. Латвия стала первой страной, которая объявила Россию «спонсором терроризма». Под «терроризмом» латвийские депутаты подразумевают помощь жителям Донбасса, передает «Царьград». После объявления сайт парламента Латвии перестал работать — его взломали хакеры из группировки KillNet, дополняет телеканал 360. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Основная причина — участившиеся обстрелы ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, сам военный конфликт между ДНР, ЛНР и Украиной продолжается восемь лет. Страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, из-за которых в Америке подскочил уровень инфляции,а страны Евросоюза жалуются на огромные счета за ЖКУ.