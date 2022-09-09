Экс-украинский силовик: западное оружие в Украине продадут мафии

Украина.ру: западное оружие для ВСУ уйдет на черные рынки соседних стран и окажется у мафии

10 сентября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

СБУ хочет нанести ущерб России благодаря черному рынку оружия с Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, которое поставляет Запад Украине, осядет в соседних странах. Оно окажется в руках криминальных структур, в том числе и российских. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Стволы будут доставаться не только из закладок СБУ, не из схронов, куда их попрятали теробороновцы. Украинские спецслужбы сделают все возможное, чтобы побольше оружия попало в Россию», — слова собеседника, который раньше служил в одном из силовых ведомств Украины, приводит издание «Украина.ру». Таким образом, СБУ надеется нанести РФ ущерб. Он также отметил, что мафия вместо автоматов будет использовать гранатометы и пулеметы. Большая часть присылаемого странами Европы и США оружия Киеву не доходит до конечных пунктов. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. прчиина — участившиеся обстрелы гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. На Донбассе было объявлено военное положение. Несмотря на это страны Запада активно помогают Украине, в том числе поставками оружия. Однако постпред России Василий Небензя заявлял, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. О том, что черный рынок оружия развит на Украине с 2014 года (начало войны между Украиной и республиками Донбасса), сообщал телеканал 360. Вся эта ситуация несет угрозу международному миру и безопасности, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, гражданские лица, состоявшие в территориальной обороне, на Украине во время массовой раздачи Киевом оружия получили 5 млн единиц вооружения. Теперь в России перекрываются каналы контрабанды оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оружие, которое поставляет Запад Украине, осядет в соседних странах. Оно окажется в руках криминальных структур, в том числе и российских. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Стволы будут доставаться не только из закладок СБУ, не из схронов, куда их попрятали теробороновцы. Украинские спецслужбы сделают все возможное, чтобы побольше оружия попало в Россию», — слова собеседника, который раньше служил в одном из силовых ведомств Украины, приводит издание «Украина.ру». Таким образом, СБУ надеется нанести РФ ущерб. Он также отметил, что мафия вместо автоматов будет использовать гранатометы и пулеметы. Большая часть присылаемого странами Европы и США оружия Киеву не доходит до конечных пунктов. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. прчиина — участившиеся обстрелы гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. На Донбассе было объявлено военное положение. Несмотря на это страны Запада активно помогают Украине, в том числе поставками оружия. Однако постпред России Василий Небензя заявлял, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. О том, что черный рынок оружия развит на Украине с 2014 года (начало войны между Украиной и республиками Донбасса), сообщал телеканал 360. Вся эта ситуация несет угрозу международному миру и безопасности, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, гражданские лица, состоявшие в территориальной обороне, на Украине во время массовой раздачи Киевом оружия получили 5 млн единиц вооружения. Теперь в России перекрываются каналы контрабанды оружия.