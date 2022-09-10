10 сентября 2022
09 сентября 2022

Свердловчане выбирают, как будут жить следующие пять лет

В Свердловской области стартовали губернаторские выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, избирательная комиссия, ящик для голосования, выборы, день голосования, голосование вне помещения, выборы в россии, избирательный участок1267
Избирательные участки закроются в 20:00 11 сентября Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

В Свердловской области стартовали губернаторские выборы и выборы в десятки муниципальных дум. Как рассказали URA.RU в облизбиркоме, в восемь утра открылись 2477 постоянных избирательных участков и 35 временных (СИЗО и больницы). Они проработают до 20:00.

На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Как писало URA.RU, несмотря на беспрецедентный характер кампании, интрига, будет ли второй тур, сохраняется.

Согласно актуальным сводкам облизбиркома, проголосовать смогут 3,3 миллиона свердловчан. Часть из них — несколько тысяч человек — этим правом уже воспользовалась. Со 2-го по 10 сентября шло голосование в особо отдаленных территориях.

Муниципальных депутатов сегодня выбирают в 31 городском округе (в их числе есть территории, особенно проблемные для чиновников и «Единой России», — например, Асбест). Также по итогам голосования 11 сентября сформируются думы в 20 сельских поселениях.

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В Свердловской области стартовали губернаторские выборы и выборы в десятки муниципальных дум. Как рассказали URA.RU в облизбиркоме, в восемь утра открылись 2477 постоянных избирательных участков и 35 временных (СИЗО и больницы). Они проработают до 20:00. На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Как писало URA.RU, несмотря на беспрецедентный характер кампании, интрига, будет ли второй тур, сохраняется. Согласно актуальным сводкам облизбиркома, проголосовать смогут 3,3 миллиона свердловчан. Часть из них — несколько тысяч человек — этим правом уже воспользовалась. Со 2-го по 10 сентября шло голосование в особо отдаленных территориях. Муниципальных депутатов сегодня выбирают в 31 городском округе (в их числе есть территории, особенно проблемные для чиновников и «Единой России», — например, Асбест). Также по итогам голосования 11 сентября сформируются думы в 20 сельских поселениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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