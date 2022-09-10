Свердловчане выбирают, как будут жить следующие пять лет

В Свердловской области стартовали губернаторские выборы

11 сентября 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Избирательные участки закроются в 20:00 11 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 В Свердловской области стартовали губернаторские выборы и выборы в десятки муниципальных дум. Как рассказали URA.RU в облизбиркоме, в восемь утра открылись 2477 постоянных избирательных участков и 35 временных (СИЗО и больницы). Они проработают до 20:00. На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Как писало URA.RU, несмотря на беспрецедентный характер кампании, интрига, будет ли второй тур, сохраняется. Согласно актуальным сводкам облизбиркома, проголосовать смогут 3,3 миллиона свердловчан. Часть из них — несколько тысяч человек — этим правом уже воспользовалась. Со 2-го по 10 сентября шло голосование в особо отдаленных территориях. Муниципальных депутатов сегодня выбирают в 31 городском округе (в их числе есть территории, особенно проблемные для чиновников и «Единой России», — например, Асбест). Также по итогам голосования 11 сентября сформируются думы в 20 сельских поселениях.

В Свердловской области стартовали губернаторские выборы и выборы в десятки муниципальных дум. Как рассказали URA.RU в облизбиркоме, в восемь утра открылись 2477 постоянных избирательных участков и 35 временных (СИЗО и больницы). Они проработают до 20:00. На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Как писало URA.RU, несмотря на беспрецедентный характер кампании, интрига, будет ли второй тур, сохраняется. Согласно актуальным сводкам облизбиркома, проголосовать смогут 3,3 миллиона свердловчан. Часть из них — несколько тысяч человек — этим правом уже воспользовалась. Со 2-го по 10 сентября шло голосование в особо отдаленных территориях. Муниципальных депутатов сегодня выбирают в 31 городском округе (в их числе есть территории, особенно проблемные для чиновников и «Единой России», — например, Асбест). Также по итогам голосования 11 сентября сформируются думы в 20 сельских поселениях.