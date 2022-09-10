Кардиолог Кондрахин раскрыл, как распознать высокий холестерин по глазам

Кардиолог Кондрахин: при высоком холестерине на веках и радужке появляются заметные бляшки

10 сентября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Высокий холестерин грозит атеросклерозом сосудов, сказал Андрей Кондрахин Фото: Денис Моргунов © URA.RU При высоком уровне холестерина он может проявляться в виде бляшек на веках и на радужке глаза. Об этом URA.RU сообщил кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. «У людей с повышенным холестерином в организме он откладывается в виде видимых глазу бляшечек на веке. Это может быть и непосредственно в радужке. На ней появляются характерные кольца или полукольца. Лишний холестерин откладывается под кожей на поверхности. Если его очень много, можно получить атеросклероз сосудов не только сердца, но и мозга, и других органов. Здесь нужно соблюдать определенную осторожность», — рассказал Андрей Кондрахин. Кардиолог отметил, что низкий уровень данного липида не пойдет на пользу человеку. «Нехватка тоже не хорошо. Он нужен организму. Из него строятся половые гормоны женские и мужские. Без него человеку тяжело. Если холестерина не хватает, то он не выполняет свою важную функцию — построение клеток», — объяснил клинический фармаколог. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова сообщила, что при нехватке данного вещества человек более подвержен вирусным заболеваниям. Также холестерин важен в работе нервной системы. И при дефиците у человека могут наблюдаться тревожность и беспокойство.

При высоком уровне холестерина он может проявляться в виде бляшек на веках и на радужке глаза. Об этом URA.RU сообщил кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. «У людей с повышенным холестерином в организме он откладывается в виде видимых глазу бляшечек на веке. Это может быть и непосредственно в радужке. На ней появляются характерные кольца или полукольца. Лишний холестерин откладывается под кожей на поверхности. Если его очень много, можно получить атеросклероз сосудов не только сердца, но и мозга, и других органов. Здесь нужно соблюдать определенную осторожность», — рассказал Андрей Кондрахин. Кардиолог отметил, что низкий уровень данного липида не пойдет на пользу человеку. «Нехватка тоже не хорошо. Он нужен организму. Из него строятся половые гормоны женские и мужские. Без него человеку тяжело. Если холестерина не хватает, то он не выполняет свою важную функцию — построение клеток», — объяснил клинический фармаколог. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова сообщила, что при нехватке данного вещества человек более подвержен вирусным заболеваниям. Также холестерин важен в работе нервной системы. И при дефиците у человека могут наблюдаться тревожность и беспокойство.