Власти Венгрии пообещали, что Евросоюз пересмотрит антироссийские санкции

Власти Венгрии пообещали, что Евросоюз пересмотри антироссийские санкции

10 сентября 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Санкции ЕС против РФ будут пересмотрены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. «Евросоюз ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне пойдет речь, в том числе, об оценке санкций. Если мы посмотрим на себя и оглянемся на весь мир, то увидим, что санкции не оправдали возложенных на них ожиданий», — написал Орбан в соцсетях. Говоря о санкциях, он пояснил что Россия в текущих реалиях является «энергетическим гигантом», Европа же — «карликом». Ранее URA.RU сообщало, что в будущем Венгрию могут выгнать из Евросоюза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Также, по словам министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в Евросоюзе не смогли прийти к единогласному решению о запрете выдачи туристических виз россиянам, пишет РАПСИ. И в целом, Венгрия подняла вопрос о целесообразности санкций против России, сообщает телеканал 360. Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Однако не все страны Евросоюза оказались сторонниками данного решения и Венгрия как раз один из примеров.

Санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. «Евросоюз ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне пойдет речь, в том числе, об оценке санкций. Если мы посмотрим на себя и оглянемся на весь мир, то увидим, что санкции не оправдали возложенных на них ожиданий», — написал Орбан в соцсетях. Говоря о санкциях, он пояснил что Россия в текущих реалиях является «энергетическим гигантом», Европа же — «карликом». Ранее URA.RU сообщало, что в будущем Венгрию могут выгнать из Евросоюза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Также, по словам министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в Евросоюзе не смогли прийти к единогласному решению о запрете выдачи туристических виз россиянам, пишет РАПСИ. И в целом, Венгрия подняла вопрос о целесообразности санкций против России, сообщает телеканал 360. Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Однако не все страны Евросоюза оказались сторонниками данного решения и Венгрия как раз один из примеров.