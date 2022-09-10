Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин приготовил уху из петуха на фестивале

Глава Тобольского района приготовил авторскую уху на городском фестивале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тобольске власти приготовили уху из петуха на фестивале «Уха-Царица». Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Чиновники угостили местных жителей авторским блюдом.

«Уха из петуха — это уха „по Далю“. В его толковом словаре написано, что уху варили именно на мясном или курином бульоне и только потом добавляли рыбу. Сегодня со своей командой приготовили именно такую на фестивале „Уха-Царица“ в Тобольске. Угощали нашей деревенской ухой гостей праздника», — написал Митрюшкин.

Ранее URA.RU писало, что глава Тобольского района испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово.