В Тобольске власти приготовили уху из петуха на фестивале «Уха-Царица». Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Чиновники угостили местных жителей авторским блюдом.
«Уха из петуха — это уха „по Далю“. В его толковом словаре написано, что уху варили именно на мясном или курином бульоне и только потом добавляли рыбу. Сегодня со своей командой приготовили именно такую на фестивале „Уха-Царица“ в Тобольске. Угощали нашей деревенской ухой гостей праздника», — написал Митрюшкин.
Ранее URA.RU писало, что глава Тобольского района испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово.
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