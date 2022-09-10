10 сентября 2022
09 сентября 2022

Тобольские власти накормили жителей авторской ухой из петуха. Фото

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин приготовил уху из петуха на фестивале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухня КМНС. Сургут, шулюм, еда, приготовление еды, готовка еды, шурпа, рука с ложкой, похлебка
Глава Тобольского района приготовил авторскую уху на городском фестивале Фото:

В Тобольске власти приготовили уху из петуха на фестивале «Уха-Царица». Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Чиновники угостили местных жителей авторским блюдом.

«Уха из петуха — это уха „по Далю“. В его толковом словаре написано, что уху варили именно на мясном или курином бульоне и только потом добавляли рыбу. Сегодня со своей командой приготовили именно такую на фестивале „Уха-Царица“ в Тобольске. Угощали нашей деревенской ухой гостей праздника», — написал Митрюшкин.

Ранее URA.RU писало, что глава Тобольского района испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тобольске власти приготовили уху из петуха на фестивале «Уха-Царица». Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Чиновники угостили местных жителей авторским блюдом. «Уха из петуха — это уха „по Далю“. В его толковом словаре написано, что уху варили именно на мясном или курином бульоне и только потом добавляли рыбу. Сегодня со своей командой приготовили именно такую на фестивале „Уха-Царица“ в Тобольске. Угощали нашей деревенской ухой гостей праздника», — написал Митрюшкин. Ранее URA.RU писало, что глава Тобольского района испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...