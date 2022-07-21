21 июля 2022

Глава Тобольского района испек хлеб с помощью компьютера. «Вот оно, импортозамещение в действии!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, хлеб, пищевая промышленность, приготовление хлеба
Леонид Митрюшкин похвастался, что испек хлеб на уникальном предприятии Фото:

Глава Тобольского района (Тюменская область) Леонид Митрюшкин испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово, о чем рассказал в своем telegram-канале.

«Испек буханку хлеба с помощью компьютерных технологий! В селе Булашово предприниматель Эдуард Кульмаметов модернизировал свою пекарню <…> Он установил в цехе автоматизированную линию производства. Ею можно управлять на расстоянии!» — сообщил Митрюшкин. Глава района также похвастался, что хлеб имеет доступную цену благодаря закупке ингредиентов у тюменских производителей.

Он также уточнил, что это предприятие уникально из-за отечественных технологий. «Это первое в Тобольском районе инновационное производство хлеба. Программное обеспечение, которое установлено на оборудовании, — российское <…> Вот оно, импортозамещение в действии!» — рассказал Митрюшкин.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Екатеринбурга восстановил старую мельницу в Ишимском районе. Для этого он использовал экспериментальное отечественное оборудование, которое разработали в 1990-е годы на одном из оборонных заводов Курганской области.

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Глава Тобольского района (Тюменская область) Леонид Митрюшкин испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово, о чем рассказал в своем telegram-канале. «Испек буханку хлеба с помощью компьютерных технологий! В селе Булашово предприниматель Эдуард Кульмаметов модернизировал свою пекарню <…> Он установил в цехе автоматизированную линию производства. Ею можно управлять на расстоянии!» — сообщил Митрюшкин. Глава района также похвастался, что хлеб имеет доступную цену благодаря закупке ингредиентов у тюменских производителей. Он также уточнил, что это предприятие уникально из-за отечественных технологий. «Это первое в Тобольском районе инновационное производство хлеба. Программное обеспечение, которое установлено на оборудовании, — российское <…> Вот оно, импортозамещение в действии!» — рассказал Митрюшкин. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Екатеринбурга восстановил старую мельницу в Ишимском районе. Для этого он использовал экспериментальное отечественное оборудование, которое разработали в 1990-е годы на одном из оборонных заводов Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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