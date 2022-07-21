Леонид Митрюшкин похвастался, что испек хлеб на уникальном предприятии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Тобольского района (Тюменская область) Леонид Митрюшкин испек хлеб с помощью компьютерных технологий. Чиновник посетил модернизированную пекарню с отечественным программным обеспечением в селе Булашово, о чем рассказал в своем telegram-канале.

«Испек буханку хлеба с помощью компьютерных технологий! В селе Булашово предприниматель Эдуард Кульмаметов модернизировал свою пекарню <…> Он установил в цехе автоматизированную линию производства. Ею можно управлять на расстоянии!» — сообщил Митрюшкин. Глава района также похвастался, что хлеб имеет доступную цену благодаря закупке ингредиентов у тюменских производителей.

Он также уточнил, что это предприятие уникально из-за отечественных технологий. «Это первое в Тобольском районе инновационное производство хлеба. Программное обеспечение, которое установлено на оборудовании, — российское <…> Вот оно, импортозамещение в действии!» — рассказал Митрюшкин.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Екатеринбурга восстановил старую мельницу в Ишимском районе. Для этого он использовал экспериментальное отечественное оборудование, которое разработали в 1990-е годы на одном из оборонных заводов Курганской области.