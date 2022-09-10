Мишустин проголосовал на выборах в Москве

Премьер-министр России воспользовался возможностью онлайн-голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Так же, как президент страны Владимир Путин, он выбрал формат электронного голосования, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Глава государства ранее оценил систему ДЭГ, как удобную и надежную. Этим же способом голосования воспользовался и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах.