Мишустин проголосовал на выборах в Москве

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах во время визита на Алтай. Горно-Алтайск, мишустин михаил
Премьер-министр России воспользовался возможностью онлайн-голосования Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Так же, как президент страны Владимир Путин, он выбрал формат электронного голосования, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Глава государства ранее оценил систему ДЭГ, как удобную и надежную. Этим же способом голосования воспользовался и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Так же, как президент страны Владимир Путин, он выбрал формат электронного голосования, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Глава государства ранее оценил систему ДЭГ, как удобную и надежную. Этим же способом голосования воспользовался и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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