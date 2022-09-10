Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в РФ

Глава Минздрава Мурашко: потребление алкоголя в РФ снизилось более чем на 40 %

11 сентября 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в РФ с 2008 года почти на 43% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — сказал Мурашко журналистам, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что также снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя. При том, что спиртное вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, указал он. В том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, рассказал Мурашко. Ранее врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил, что мужчины, употребляющие алкоголь подвержены онкологическому заболеванию грудных желез. По его словам, данное онкологическое заболевание среди мужчин ведет себя наиболее агрессивно.

Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — сказал Мурашко журналистам, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что также снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя. При том, что спиртное вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, указал он. В том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, рассказал Мурашко. Ранее врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил, что мужчины, употребляющие алкоголь подвержены онкологическому заболеванию грудных желез. По его словам, данное онкологическое заболевание среди мужчин ведет себя наиболее агрессивно.