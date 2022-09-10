Кадыров пообещал вернуть контроль над Балаклеей и Купянском

Кадыров: ВС РФ вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы

11 сентября 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Войска РФ в ближайшее время вернут контроль над Балаклеей и Купянском, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы в ближайшее время. Такой заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я Рамзан Кадыров официально вам заявляю, что все эти города (Балаклея и Купянск— прим. URA.RU) будут возвращены обратно [под контроль российских войск]. <…> И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в направлении Харькова уже находятся российские военные, специально подготовленные для этой работы. «Также готовы выехать еще до 10 тысяч бойцов», — подчеркнул глава Чечни. Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск.

Вооруженные силы России вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы в ближайшее время. Такой заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я Рамзан Кадыров официально вам заявляю, что все эти города (Балаклея и Купянск— прим. URA.RU) будут возвращены обратно [под контроль российских войск]. <…> И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в направлении Харькова уже находятся российские военные, специально подготовленные для этой работы. «Также готовы выехать еще до 10 тысяч бойцов», — подчеркнул глава Чечни. Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск.