10 сентября 2022

Кадыров пообещал вернуть контроль над Балаклеей и Купянском

Кадыров: ВС РФ вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы
© Служба новостей «URA.RU»
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XXVIII съезд партии
Войска РФ в ближайшее время вернут контроль над Балаклеей и Купянском, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Вооруженные силы России вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы в ближайшее время. Такой заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Я Рамзан Кадыров официально вам заявляю, что все эти города (Балаклея и Купянск— прим. URA.RU) будут возвращены обратно [под контроль российских войск]. <…> И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что в направлении Харькова уже находятся российские военные, специально подготовленные для этой работы. «Также готовы выехать еще до 10 тысяч бойцов», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск.

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Вооруженные силы России вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы в ближайшее время. Такой заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я Рамзан Кадыров официально вам заявляю, что все эти города (Балаклея и Купянск— прим. URA.RU) будут возвращены обратно [под контроль российских войск]. <…> И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в направлении Харькова уже находятся российские военные, специально подготовленные для этой работы. «Также готовы выехать еще до 10 тысяч бойцов», — подчеркнул глава Чечни. Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск.
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