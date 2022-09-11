Власти Херсона рассказали об обстановке в городе, ставшем целью ВСУ

Херсон находится в полной безопасности, а вооруженные силы Украины несут потери. Об этом сообщил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Херсон находится в полной безопасности, на херсонском направлении все стабильно, ВСУ несут глобальные потери», — передает слова Стремоусова «ТАСС».
Ранее руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев заявил, что попытка контрнаступления Украины может быть имитацией, чтобы отвлечь от подготовки главного удара — по Херсону. «Сейчас происходит имитация наступления на других направлениях. Целью является „раздергивание“ российских войск для подготовки атаки в конкретном месте. Вероятнее всего, это Херсонское направление», — сообщил Макарьев.
Президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.
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Херсон находится в полной безопасности, а вооруженные силы Украины несут потери. Об этом сообщил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Херсон находится в полной безопасности, на херсонском направлении все стабильно, ВСУ несут глобальные потери», — передает слова Стремоусова «ТАСС». Ранее руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев заявил, что попытка контрнаступления Украины может быть имитацией, чтобы отвлечь от подготовки главного удара — по Херсону. «Сейчас происходит имитация наступления на других направлениях. Целью является „раздергивание“ российских войск для подготовки атаки в конкретном месте. Вероятнее всего, это Херсонское направление», — сообщил Макарьев. Президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.