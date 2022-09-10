10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Челябинской области завершились выборы в новом муниципалитете. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы. Челябинск
До конца года 23 избранных депутата определят главу Коркинского муниципального округа Фото:
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Единый день голосования — 2022

Выборы в собрание депутатов Коркинского муниципального округа, созданного в Челябинской области из четырех враждующих между собой муниципалитетов, завершились. Об этом 11 сентября передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Я уверена, что в городское собрание пройдут достойные люди. С пониманием того, что нужно нашему муниципалитету. Им предстоит принять Устав округа и назначить выборы его главы. Ожидаем, что до конца года все преобразования у нас пройдут. И с 1 января мы становимся Коркинским муниципальным округом», — прокомментировала выборы URA.RU глава района Наталья Лощинина.

Коркинский муниципальный округ возник вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями, годами враждовавшими друг с другом. Теперь вместо четырех администраций, районного собрания и трех советов депутатов города Коркино, поселков Роза и Первомайский — суммарно это 65 мандатов — будет одна администрация и окружное собрание. За 23 места в нем спорили 115 кандидатов, из которых 81 — от политических партий.

В Единый день голосования в Челябинской области завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах: 14 основных выборов, 58 дополнительных и досрочных. Всего за 221 мандат (в том числе один — на довыборах депутата областного парламента в Троицком округе) боролись 735 кандидатов.

Выборы. Челябинск
Фото:
Выборы. Челябинск
Фото:

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Выборы в собрание депутатов Коркинского муниципального округа, созданного в Челябинской области из четырех враждующих между собой муниципалитетов, завершились. Об этом 11 сентября передает с места событий корреспондент URA.RU. «Я уверена, что в городское собрание пройдут достойные люди. С пониманием того, что нужно нашему муниципалитету. Им предстоит принять Устав округа и назначить выборы его главы. Ожидаем, что до конца года все преобразования у нас пройдут. И с 1 января мы становимся Коркинским муниципальным округом», — прокомментировала выборы URA.RU глава района Наталья Лощинина. Коркинский муниципальный округ возник вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями, годами враждовавшими друг с другом. Теперь вместо четырех администраций, районного собрания и трех советов депутатов города Коркино, поселков Роза и Первомайский — суммарно это 65 мандатов — будет одна администрация и окружное собрание. За 23 места в нем спорили 115 кандидатов, из которых 81 — от политических партий. В Единый день голосования в Челябинской области завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах: 14 основных выборов, 58 дополнительных и досрочных. Всего за 221 мандат (в том числе один — на довыборах депутата областного парламента в Троицком округе) боролись 735 кандидатов.
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