The Economist: европейским странам грозит банкротство

Неправильные действия ЕС могут привести страны блока к банкротству, пишет The Economist Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Энергетическая политика Евросоюза может привести к тому, что страны ЕС обанкротятся, а их электроэнергетика «застрянет в прошлом». Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Было бы безумием принимать долгосрочные решения по перестройке электроэнергетической системы посреди хаоса. Сейчас имеет смысл отказаться от спотовых цен на энергетическом рынке и перейти к долгосрочным контрактам, особенно в связи с тем, что дешевая ветровая энергия увеличивает свою долю в общем объеме выработки. Также важно искать новые источники энергии — от катарского газа до возобновляемых источников. Если действия Европы будут правильными, ей удастся защитить своих граждан и продолжить переход к новой, более чистой энергетической системе. Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом», — пишет The Economist.

Европейский энергетический кризис обострился на фоне антироссийских санкций, введенных в ответ на начало специальной операции на Украине. Финансовые аналитики считают, что нынешний кризис не имеет исторических аналогов, пишет газета «Кемерово». Страны Евросоюза начинают выражать недовольство энергетической ситуацией на континенте. В Кремле заявили, что сейчас Европа платит за свои экономические ошибки.