Страны Евросоюза пожаловались на энергокризис и руководство Еврокомиссии

Страны Евросоюза (ЕС) выражают недовольство из-за энергетического кризиса. Также некоторые из них критикуют действующее руководство Еврокомиссии. Об этом доложил анонимный источник в ЕС.
«Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения», — поделился собеседник РИА «Новости».
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Страны Евросоюза (ЕС) выражают недовольство из-за энергетического кризиса. Также некоторые из них критикуют действующее руководство Еврокомиссии. Об этом доложил анонимный источник в ЕС. «Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения», — поделился собеседник РИА «Новости». Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил, что мировую экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. По его словам, предпосылок к этому сейчас «как никогда много».