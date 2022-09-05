Страны Евросоюза пожаловались на энергокризис и руководство Еврокомиссии

РИА «Новости»: страны ЕС озабочены энергетическим кризисом и руководством Еврокомиссии

06 сентября 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза недовольны энергокризисом и руководством Еврокомиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Страны Евросоюза (ЕС) выражают недовольство из-за энергетического кризиса. Также некоторые из них критикуют действующее руководство Еврокомиссии. Об этом доложил анонимный источник в ЕС. «Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения», — поделился собеседник РИА «Новости». Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил, что мировую экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. По его словам, предпосылок к этому сейчас «как никогда много».

Страны Евросоюза (ЕС) выражают недовольство из-за энергетического кризиса. Также некоторые из них критикуют действующее руководство Еврокомиссии. Об этом доложил анонимный источник в ЕС. «Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения», — поделился собеседник РИА «Новости». Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил, что мировую экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. По его словам, предпосылок к этому сейчас «как никогда много».