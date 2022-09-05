05 сентября 2022

Страны Евросоюза пожаловались на энергокризис и руководство Еврокомиссии

РИА «Новости»: страны ЕС озабочены энергетическим кризисом и руководством Еврокомиссии
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Цветы у консульства Франции. Екатеринбург, флаг евросоюза, флаг франции
Страны Евросоюза недовольны энергокризисом и руководством Еврокомиссии Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Страны Евросоюза (ЕС) выражают недовольство из-за энергетического кризиса. Также некоторые из них критикуют действующее руководство Еврокомиссии. Об этом доложил анонимный источник в ЕС.

«Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения», — поделился собеседник РИА «Новости».

Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил, что мировую экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. По его словам, предпосылок к этому сейчас «как никогда много».

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Страны Евросоюза (ЕС) выражают недовольство из-за энергетического кризиса. Также некоторые из них критикуют действующее руководство Еврокомиссии. Об этом доложил анонимный источник в ЕС. «Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения», — поделился собеседник РИА «Новости». Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил, что мировую экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. По его словам, предпосылок к этому сейчас «как никогда много».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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