Вирусолог Бутенко: как отличить грипп от коронавируса

Вирусолог Бутенко: специфическое обследование позволит отличить грипп от коронавируса

12 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

COVID-19 может не только маскироваться под другие инфекции, но и давать не свойственные для себя симптомы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Специфические методы исследования, а именно полимеразная цепная реакция (ПЦР) и серологическая реакция для выявления антител позволят человеку отличить грипп от коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Сейчас доминирует вариант группы „Омикрон“, который протекает легко. Даже официально они считаются относящимся к ОРЗ, поэтому по клиническим критериям очень близки к гриппу. В этой ситуации необходима специфическая диагностика. То есть с помощью полимеразной цепной реакции и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид. Здесь на первом месте необходимость специфического обследования», — сказал Александр Бутенко. Профессор подчеркнул, что COVID-19 может не только маскироваться под другие инфекции, но и давать не свойственные для себя симптомы, что усложняет его диагностику. «Хорошо, что есть такие диагностические системы, и на это вся надежда, потому что клинически эти вирусы трудно дифференцировать. В пределах одной инфекции, например ковид, бывают вариации в симптоматике. У кого-то легче проходит, у кого-то тяжелее. У одних более выраженные симптомы, у остальных другие симптомы. Не всегда по симптоматике можно отличить коронавирус от гриппа», — уточнил вирусолог. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Эти признаки люди часто путают с ринофарингитом. При этом человек может пребывать в хорошем настроении, несмотря на слабость из-за вируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специфические методы исследования, а именно полимеразная цепная реакция (ПЦР) и серологическая реакция для выявления антител позволят человеку отличить грипп от коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Сейчас доминирует вариант группы „Омикрон“, который протекает легко. Даже официально они считаются относящимся к ОРЗ, поэтому по клиническим критериям очень близки к гриппу. В этой ситуации необходима специфическая диагностика. То есть с помощью полимеразной цепной реакции и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид. Здесь на первом месте необходимость специфического обследования», — сказал Александр Бутенко. Профессор подчеркнул, что COVID-19 может не только маскироваться под другие инфекции, но и давать не свойственные для себя симптомы, что усложняет его диагностику. «Хорошо, что есть такие диагностические системы, и на это вся надежда, потому что клинически эти вирусы трудно дифференцировать. В пределах одной инфекции, например ковид, бывают вариации в симптоматике. У кого-то легче проходит, у кого-то тяжелее. У одних более выраженные симптомы, у остальных другие симптомы. Не всегда по симптоматике можно отличить коронавирус от гриппа», — уточнил вирусолог. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Эти признаки люди часто путают с ринофарингитом. При этом человек может пребывать в хорошем настроении, несмотря на слабость из-за вируса.