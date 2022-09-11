Соловьев потребовал изменить цель спецоперации

11 сентября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев заявил, что пора начинать «жестить» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна изменить цель спецоперации на Украине и начать «жестить». Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1». «Бить по важнейшей инфраструктуре — это часть стратегии НАТО. Почему мы не хотим этого делать? Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украины, ведь мы это делали в начале. Откуда ГСМ на Украине? Ведь мы в начале полностью решили этот вопрос. По-моему, пора уже жестить, вот просто пора жестить», — заявил Соловьев. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Путин также подчеркивал, что Россия еще «ничего не начинала всерьез». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что невысокие темпы спецоперации обусловлены желанием России минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Россия должна изменить цель спецоперации на Украине и начать «жестить». Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1». «Бить по важнейшей инфраструктуре — это часть стратегии НАТО. Почему мы не хотим этого делать? Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украины, ведь мы это делали в начале. Откуда ГСМ на Украине? Ведь мы в начале полностью решили этот вопрос. По-моему, пора уже жестить, вот просто пора жестить», — заявил Соловьев. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Путин также подчеркивал, что Россия еще «ничего не начинала всерьез». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что невысокие темпы спецоперации обусловлены желанием России минимизировать жертвы среди гражданского населения.