На выборах Тюменской области после обеда проголосовало меньше 10% избирателей

Результаты выборов, на которые явилось 34,69% избирателей, сообщат утром Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области подвели предварительные итоги по явкам на выборы депутатов различных уровней. Относительно дневных подсчетов прибавка в количестве проголосовавших избирателей составила 6,51% (в 16:00 — 28,18%, в конце дня — 34,69%). Такие цифры назвали в избирательной комиссии региона.

«Всего в выборах проголосовало 63 392 человека (34,69%). На дополнительных областных выборах участие приняли 33 673 человека (28,90%)», — сообщили в официальной группе избирательной комиссии в соцсети «ВКонтакте». Предварительные результаты подсчета голосов объявят утром. Итоги будут представлены по 42 избирательным кампаниям в Тюменской области и Надымскому избирательному округу №2.

Также были озвучены явки на выборы в представительные органы муниципальных районов региона. Так, на основных выборах депутатов дум были озвучены следующие данные:

В Вагайском муниципальном районе проголосовало 8180 избирателей (53,66%);

В Ишимском муниципальном районе проголосовало 14 732 избирателя (63,73%);

На дополнительных выборах в Уватском районе, Ишимском и Тобольском округах проголосовало 2554 человека, что составляет 21,23%;

В Казанском сельском поселении проголосовало более 20%;

В Мальковском муниципальном образовании явка составила 20,21%;

В дополнительных выборах депутатов представительных органов сельских поселений общая явка составила 44,73%. Среди 34 избирательных кампаний были отмечены наиболее активные территории. Ими стали: Вагайский район — 53,66%, Уватский район — 81,33%, Упоровский район — 65,00%, Тобольский район — 67,03%, Армизонский район — 70%, Сладковский район — 76,62%, Ярковский район — 79,63% и Ишимский район — 81,33%.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 сентября в Тюменской области открылись 139 избирательных участков. Местным жителям предстояло выбрать среди 245 кандидатов. К 16:00 проголосовало более 28% избирателей, а в 20:00 объявили о закрытии участков и завершении выборов.