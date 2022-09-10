В Тюменской области завершились выборы

11 сентября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Избирательные участки прекратили работу в 20:00 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В Тюменской области в 20:00 завершились выборы депутатов различного уровня. Начинается подсчет голосов. Довыборы проходили в городскую думу Тобольска (всего 2 мандата) и Ишима (2 мандата). В думы Вагайского и Ишимского районов по 15 мандатов, соответственно. Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. Предварительные результаты выборов будут известны 12 сентября. По данным на 16:00 на довыборы в думы Вагайского района проголосовало больше 40% избирателей, думы Ишимского района — более 46%. Кроме того, на дополнительных выборах думы Ишима — 21,73%, Тобольска — 12,97%, Уватского района — 38,72%. Голосование проходило без чрезвычайных происшествий. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Халина, в избирком поступило одно обращение от наблюдателя одного из кандидатов по городу Тобольску на избирательном участке №1822. Обращение находится в процессе рассмотрения, позже будет принято решение и наблюдателю дадут ответ, сообщил Халин. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 11 сентября 2022 года начались выборы. В регионе могли проголосовать более 185 тысяч избирателей. Участки были открыты до 20:00.

В Тюменской области в 20:00 завершились выборы депутатов различного уровня. Начинается подсчет голосов. Довыборы проходили в городскую думу Тобольска (всего 2 мандата) и Ишима (2 мандата). В думы Вагайского и Ишимского районов по 15 мандатов, соответственно. Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. Предварительные результаты выборов будут известны 12 сентября. По данным на 16:00 на довыборы в думы Вагайского района проголосовало больше 40% избирателей, думы Ишимского района — более 46%. Кроме того, на дополнительных выборах думы Ишима — 21,73%, Тобольска — 12,97%, Уватского района — 38,72%. Голосование проходило без чрезвычайных происшествий. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Халина, в избирком поступило одно обращение от наблюдателя одного из кандидатов по городу Тобольску на избирательном участке №1822. Обращение находится в процессе рассмотрения, позже будет принято решение и наблюдателю дадут ответ, сообщил Халин. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 11 сентября 2022 года начались выборы. В регионе могли проголосовать более 185 тысяч избирателей. Участки были открыты до 20:00.