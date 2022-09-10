В Тюменской области на выборах проголосовало более 28% избирателей

В Вагайском муниципальном районе к 16:00 проголосовало более 40% избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На выборах в Тюменской области к 16:00 проголосовало более 28% избирателей. Об этом сообщает официальная страница избирательной комиссии Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«Всего на выборах проголосовало 51 489 избирателей, это 28,18%. При этом по югу области число составило 22 225 человек (33,56%)», — говорится в сообщении.

На выборах депутатов Думы Вагайского муниципального района проголосовало 6 209 человек (более 40%), на выборах депутатов Думы Ишимского муниципального района — 10 550 (более 46%). По основным выборам в Казанском сельском поселении и Мальково проценты составляют 15,30% и 14,16%, соответственно.

На дополнительных выборах депутатов Думы города Ишима — 21,73%, в городе Тобольске — 12,97%, в Уватском районе — 38,72%. На дополнительных выборах в сельских поселениях — 34,33%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области открылись избирательные участки в 8:00. Так, 11 сентября 2022 открылись 139 избирательных участков в регионе. Выборы продолжатся до 20:00.