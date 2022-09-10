10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Тюменской области на выборах проголосовало более 28% избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, выборы, избирательный участок, голосование, выборы 2021
В Вагайском муниципальном районе к 16:00 проголосовало более 40% избирателей Фото:

На выборах в Тюменской области к 16:00 проголосовало более 28% избирателей. Об этом сообщает официальная страница избирательной комиссии Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«Всего на выборах проголосовало 51 489 избирателей, это 28,18%. При этом по югу области число составило 22 225 человек (33,56%)», — говорится в сообщении.

На выборах депутатов Думы Вагайского муниципального района проголосовало 6 209 человек (более 40%), на выборах депутатов Думы Ишимского муниципального района — 10 550 (более 46%). По основным выборам в Казанском сельском поселении и Мальково проценты составляют 15,30% и 14,16%, соответственно.

На дополнительных выборах депутатов Думы города Ишима — 21,73%, в городе Тобольске — 12,97%, в Уватском районе — 38,72%. На дополнительных выборах в сельских поселениях — 34,33%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области открылись избирательные участки в 8:00. Так, 11 сентября 2022 открылись 139 избирательных участков в регионе. Выборы продолжатся до 20:00.

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На выборах в Тюменской области к 16:00 проголосовало более 28% избирателей. Об этом сообщает официальная страница избирательной комиссии Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «Всего на выборах проголосовало 51 489 избирателей, это 28,18%. При этом по югу области число составило 22 225 человек (33,56%)», — говорится в сообщении. На выборах депутатов Думы Вагайского муниципального района проголосовало 6 209 человек (более 40%), на выборах депутатов Думы Ишимского муниципального района — 10 550 (более 46%). По основным выборам в Казанском сельском поселении и Мальково проценты составляют 15,30% и 14,16%, соответственно. На дополнительных выборах депутатов Думы города Ишима — 21,73%, в городе Тобольске — 12,97%, в Уватском районе — 38,72%. На дополнительных выборах в сельских поселениях — 34,33%. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области открылись избирательные участки в 8:00. Так, 11 сентября 2022 открылись 139 избирательных участков в регионе. Выборы продолжатся до 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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