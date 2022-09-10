ЕР одержала сокрушительную победу на выборах в Челябинской области

11 сентября 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

По предварительным подсчетам, единороссы получают почти 90% мандатов на выборах в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Абсолютное большинство в органах местного самоуправления в Челябинской области получат представители «Единой России». Об этом по итогам прошедших 11 сентября выборов сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «По предварительным данным, из 220 мандатов единороссы получают 197. Это почти 90%», — пояснил инсайдер в региональном отделении ЕР. Он также добавил, что подсчет голосов на довыборах в заксобрание области по Троицкому округу пока совпадает с данными экзитполов. Согласно им, при поддержке ЕР ректор агроуниверситета Светлана Черепухина набрала порядка 60% голосов, что дает ей решающий отрыв от ближайших соперников. Впервые прошедшие выборы во вновь образованном на базе четырех муниципалитетов Коркинском муниципальном округе также принесли успех партии власти: из 23 мандатов она получает 21. По одному мандату досталось эсеру и самовыдвиженцу, еще в одном округе продолжается подсчет голосов. В общей сложности, в Челябинской области проходили 72 кампании в 66 муниципалитетах. За 221 мандат (в том числе один — на довыборах депутата областного парламента в Троицком округе) боролись 735 кандидатов.

Абсолютное большинство в органах местного самоуправления в Челябинской области получат представители «Единой России». Об этом по итогам прошедших 11 сентября выборов сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «По предварительным данным, из 220 мандатов единороссы получают 197. Это почти 90%», — пояснил инсайдер в региональном отделении ЕР. Он также добавил, что подсчет голосов на довыборах в заксобрание области по Троицкому округу пока совпадает с данными экзитполов. Согласно им, при поддержке ЕР ректор агроуниверситета Светлана Черепухина набрала порядка 60% голосов, что дает ей решающий отрыв от ближайших соперников. Впервые прошедшие выборы во вновь образованном на базе четырех муниципалитетов Коркинском муниципальном округе также принесли успех партии власти: из 23 мандатов она получает 21. По одному мандату досталось эсеру и самовыдвиженцу, еще в одном округе продолжается подсчет голосов. В общей сложности, в Челябинской области проходили 72 кампании в 66 муниципалитетах. За 221 мандат (в том числе один — на довыборах депутата областного парламента в Троицком округе) боролись 735 кандидатов.