В Челябинской области начались исторические выборы

Челябинцы 11 сентября проголосуют за депутатов областного парламента и нового муниципалитета

На участках для голосования в 66 челябинских муниципалитетах ждут почти 200 тысяч избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 11 сентября впервые в истории пройдут выборы в собрание Коркинского муниципального округа, объединившего четыре ранее враждующих муниципалитета. Также с 8:00 челябинцы будут голосовать на довыборах депутата регионального парламента, трех райсоветов Челябинска, глав трех сел в Кизильском районе и депутатов ряда поселений.

«Всего в Единый день голосования завершатся 72 кампании: в 14 случаях это основные выборы, в 58 — дополнительные и досрочные. Свой выбор смогут сделать 194,4 тысячи избирателей в 66 муниципалитетах. В довыборах депутата ЗСО в Троицком одномандатном округе участвуют шесть кандидатов. На других выборах 735 кандидатов поспорят за 220 мандатов», — пояснили URA.RU в облизбиркоме.

Мандат ЗСО освободился в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». На его место «Единая Россия» выдвинула ректора аграрного вуза Светлану Черепухину, ЛДПР — руководителя молодежной парторганизации Андрея Самохвалова, от «Справедливой России» идет Сергей Низамутдинов, Российскую партию пенсионеров (РППС) представляет замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. КПРФ представляет местный коммунальщик, депутат горсобрания и первый секретарь Алексей Холкин. Последней заявилась на участие в предвыборной гонке партия «Новые люди», которую представляет депутат троицкого горсобрания Лев Живайкин.

Довыборы трех депутатов в Металлургический, Тракторозаводский и Калининский райсоветы Челябинска обещают стать последними в истории города. Уже в 2023 году, после вступления в силу федерального закона о публичной власти, могут состояться прямые выборы в городскую думу, а районные советы прекратят существования.

Коркинский муниципальный округ возник вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями, годами враждовавшими друг с другом. Сейчас 23 места в собрании депутатов, которые выберут главу округа, оспаривают 115 человек.

За ходом выборов будут следить более 1,1 тысячи наблюдателей: 471 человек от кандидатов, 263 от партий и 437 от Общественной палаты области. Это позволит обеспечить на каждом участке для голосования 3-4 наблюдателя.