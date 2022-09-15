15 сентября 2022

Мэр Пинаев взял на контроль восстановление тротуаров в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Мэр Нижнего Тагила сообщил, что будет следить за ходом работ по восстановлению тротуаров Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на аппаратном совещании взяли на особый контроль вопрос восстановления нарушенного благоустройства после ремонта сетей. Строительный сезон завершается, это актуально», — сообщил Пинаев.

Мэр пояснил, что эти работы — экстренные. «После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму», — написал Пинаев. По его словам, работами занимаются ресурсники, которые будут предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе в этом направлении.

Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев пообещал жителям Нижнего Тагила огромный ледяной торт на Новый год. Он появится на ледовом городке в этом году вместе с персонажами советских и российских мультфильмов. Также он рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Этот объект станет одним из лучших в городе.

В Нижнем Тагиле ведутся работы по восстановлению тротуаров
Фото:
Работы вызваны после ремонта сетей
Фото:
Мэр Нижнего Тагила пояснил, что такие работы — экстренные
Фото:
Своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму жителям Нижнего Тагила
Фото:

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на аппаратном совещании взяли на особый контроль вопрос восстановления нарушенного благоустройства после ремонта сетей. Строительный сезон завершается, это актуально», — сообщил Пинаев. Мэр пояснил, что эти работы — экстренные. «После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму», — написал Пинаев. По его словам, работами занимаются ресурсники, которые будут предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе в этом направлении. Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев пообещал жителям Нижнего Тагила огромный ледяной торт на Новый год. Он появится на ледовом городке в этом году вместе с персонажами советских и российских мультфильмов. Также он рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Этот объект станет одним из лучших в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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