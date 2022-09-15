Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня на аппаратном совещании взяли на особый контроль вопрос восстановления нарушенного благоустройства после ремонта сетей. Строительный сезон завершается, это актуально», — сообщил Пинаев.
Мэр пояснил, что эти работы — экстренные. «После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму», — написал Пинаев. По его словам, работами занимаются ресурсники, которые будут предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе в этом направлении.
Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев пообещал жителям Нижнего Тагила огромный ледяной торт на Новый год. Он появится на ледовом городке в этом году вместе с персонажами советских и российских мультфильмов. Также он рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Этот объект станет одним из лучших в городе.
В Нижнем Тагиле ведутся работы по восстановлению тротуаров
Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте»
Работы вызваны после ремонта сетей
Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте»
Мэр Нижнего Тагила пояснил, что такие работы — экстренные
Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте»
Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на аппаратном совещании взяли на особый контроль вопрос восстановления нарушенного благоустройства после ремонта сетей. Строительный сезон завершается, это актуально», — сообщил Пинаев. Мэр пояснил, что эти работы — экстренные. «После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму», — написал Пинаев. По его словам, работами занимаются ресурсники, которые будут предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе в этом направлении. Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев пообещал жителям Нижнего Тагила огромный ледяной торт на Новый год. Он появится на ледовом городке в этом году вместе с персонажами советских и российских мультфильмов. Также он рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Этот объект станет одним из лучших в городе.