Мэр Пинаев взял на контроль восстановление тротуаров в Нижнем Тагиле. Фото

16 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Мэр Нижнего Тагила сообщил, что будет следить за ходом работ по восстановлению тротуаров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на аппаратном совещании взяли на особый контроль вопрос восстановления нарушенного благоустройства после ремонта сетей. Строительный сезон завершается, это актуально», — сообщил Пинаев. Мэр пояснил, что эти работы — экстренные. «После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму», — написал Пинаев. По его словам, работами занимаются ресурсники, которые будут предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе в этом направлении. Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев пообещал жителям Нижнего Тагила огромный ледяной торт на Новый год. Он появится на ледовом городке в этом году вместе с персонажами советских и российских мультфильмов. Также он рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Этот объект станет одним из лучших в городе. В Нижнем Тагиле ведутся работы по восстановлению тротуаров Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» Работы вызваны после ремонта сетей Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» Мэр Нижнего Тагила пояснил, что такие работы — экстренные Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» Своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму жителям Нижнего Тагила Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте»

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на аппаратном совещании взяли на особый контроль вопрос восстановления нарушенного благоустройства после ремонта сетей. Строительный сезон завершается, это актуально», — сообщил Пинаев. Мэр пояснил, что эти работы — экстренные. «После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, своевременная замена труб позволит без аварий пережить зиму», — написал Пинаев. По его словам, работами занимаются ресурсники, которые будут предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе в этом направлении. Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев пообещал жителям Нижнего Тагила огромный ледяной торт на Новый год. Он появится на ледовом городке в этом году вместе с персонажами советских и российских мультфильмов. Также он рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Этот объект станет одним из лучших в городе.