Мэр Нижнего Тагила похвалился новым дворцом. Видео

16 сентября 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле идет ремонт местного дворца творчества. Здесь применили самые современные решения — как световые, так интерьерные Фото со страницы Владислава Пинаева, vk.com Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Объект станет одним из лучших в городе, такое мнение выразил Пинаев на своей личной странице «ВКонтакте». «Работы ведутся в соответствии с графиком, абсолютно понятен план производства работ, окончания строительства — 1 января 2023 года. Стоит цель провести декабрьские елки уже в обновленном дворце. По контракту мы все работы не закончим, но, тем не менее, на 95% сделаем, останутся мелкие штрихи. Все основное оборудование уже закуплено, это не может не радовать», — рассказал Пинаев. Тагильский дворец творчества — крупнейшее в Нижнем Тагиле многопрофильное учреждение дополнительного образования. В более чем 300 объединениях дворца занимаются 4,5 тысячи детей. Здание построено в 1988 году и ни разу капитально не ремонтировалось.

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества закончится к Новому году. Объект станет одним из лучших в городе, такое мнение выразил Пинаев на своей личной странице «ВКонтакте». «Работы ведутся в соответствии с графиком, абсолютно понятен план производства работ, окончания строительства — 1 января 2023 года. Стоит цель провести декабрьские елки уже в обновленном дворце. По контракту мы все работы не закончим, но, тем не менее, на 95% сделаем, останутся мелкие штрихи. Все основное оборудование уже закуплено, это не может не радовать», — рассказал Пинаев. Тагильский дворец творчества — крупнейшее в Нижнем Тагиле многопрофильное учреждение дополнительного образования. В более чем 300 объединениях дворца занимаются 4,5 тысячи детей. Здание построено в 1988 году и ни разу капитально не ремонтировалось.