Мэр Нижнего Тагила пообещал горожанам огромный ледяной торт на Новый год. Фото

16 сентября 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев поделился с тагильчанами идеями для ледового городка в этом году Фото со страницы Владислава Пинаева, vk.com В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определились с тематикой ледового городка в этом году. Там появятся персонажи советских и российских мультфильмов, а также девятиметровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». «С коллегами обсуждали тематику, наполнение, фишки, новогоднего ледового городка. Будут популярные персонажи советских и российских мультфильмов, много больших и маленьких горок, фотозоны, опять полетит Баба Яга — хит прошлого года. В качестве фишек предлагаем лабиринт под сценой, чтобы она была более функциональной, 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года и большой каток с праздничной иллюминацией», — рассказал Пинаев. В августе Нижний Тагил отпраздновал 300-летний юбилей. Хедлайнерами Дня города стали артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На». Горожане начали делиться своими идеями для ледового городка под постом мэра Фото со страницы Владислава Пинаева, vk.com

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определились с тематикой ледового городка в этом году. Там появятся персонажи советских и российских мультфильмов, а также девятиметровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». «С коллегами обсуждали тематику, наполнение, фишки, новогоднего ледового городка. Будут популярные персонажи советских и российских мультфильмов, много больших и маленьких горок, фотозоны, опять полетит Баба Яга — хит прошлого года. В качестве фишек предлагаем лабиринт под сценой, чтобы она была более функциональной, 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года и большой каток с праздничной иллюминацией», — рассказал Пинаев. В августе Нижний Тагил отпраздновал 300-летний юбилей. Хедлайнерами Дня города стали артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На».