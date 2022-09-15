15 сентября 2022

Мэр Нижнего Тагила пообещал горожанам огромный ледяной торт на Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Пинаев поделился с тагильчанами идеями для ледового городка в этом году

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определились с тематикой ледового городка в этом году. Там появятся персонажи советских и российских мультфильмов, а также девятиметровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

«С коллегами обсуждали тематику, наполнение, фишки, новогоднего ледового городка. Будут популярные персонажи советских и российских мультфильмов, много больших и маленьких горок, фотозоны, опять полетит Баба Яга — хит прошлого года. В качестве фишек предлагаем лабиринт под сценой, чтобы она была более функциональной, 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года и большой каток с праздничной иллюминацией», — рассказал Пинаев.

В августе Нижний Тагил отпраздновал 300-летний юбилей. Хедлайнерами Дня города стали артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На».

Горожане начали делиться своими идеями для ледового городка под постом мэра

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определились с тематикой ледового городка в этом году. Там появятся персонажи советских и российских мультфильмов, а также девятиметровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». «С коллегами обсуждали тематику, наполнение, фишки, новогоднего ледового городка. Будут популярные персонажи советских и российских мультфильмов, много больших и маленьких горок, фотозоны, опять полетит Баба Яга — хит прошлого года. В качестве фишек предлагаем лабиринт под сценой, чтобы она была более функциональной, 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года и большой каток с праздничной иллюминацией», — рассказал Пинаев. В августе Нижний Тагил отпраздновал 300-летний юбилей. Хедлайнерами Дня города стали артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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