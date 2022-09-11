Посол РФ Нечаев: власти Германии отказались от выгодных отношений с Россией

12 сентября 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Власти Германии отказались от выгодных отношений с РФ, заявил Сергей Нечаев Фото: Николай Бастриков © URA.RU Власти Германии разрушили насыщенные и взаимовыгодные отношения с Россией, которые выстаивались несколько десятилетий. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «Правительство Германии в одностороннем порядке пошло на обрушение уникальных по своим масштабам и насыщенности взаимовыгодных двусторонних отношений, выстраивавшихся на партнерской основе в последние десятилетия. <…> Берлин остается одним из инициаторов санкционного давления на нашу страну», — заявил «Известиям» Сергей Нечаев. Дипломат подчеркнул, что РФ не против продолжить российско-германское сотрудничество в области энергетики, которое длится уже 50 лет. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен хоть завтра, напомнил он. «Так что проблема не в нас», — резюмировал Нечаев. Страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации по освобождению Донбасса на Украине. Но в итоге Европа столкнулась с последствиями своего решения, которое привело к газовому кризису. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ способна прожить без российского газа. Однако он поддержал Россию в вопросе введения ограничения цен на нефть и газ.

Власти Германии разрушили насыщенные и взаимовыгодные отношения с Россией, которые выстаивались несколько десятилетий. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «Правительство Германии в одностороннем порядке пошло на обрушение уникальных по своим масштабам и насыщенности взаимовыгодных двусторонних отношений, выстраивавшихся на партнерской основе в последние десятилетия. <…> Берлин остается одним из инициаторов санкционного давления на нашу страну», — заявил «Известиям» Сергей Нечаев. Дипломат подчеркнул, что РФ не против продолжить российско-германское сотрудничество в области энергетики, которое длится уже 50 лет. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен хоть завтра, напомнил он. «Так что проблема не в нас», — резюмировал Нечаев. Страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации по освобождению Донбасса на Украине. Но в итоге Европа столкнулась с последствиями своего решения, которое привело к газовому кризису. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ способна прожить без российского газа. Однако он поддержал Россию в вопросе введения ограничения цен на нефть и газ.