11 сентября 2022

Посол РФ Нечаев: власти Германии отказались от выгодных отношений с Россией

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Власти Германии отказались от выгодных отношений с РФ, заявил Сергей Нечаев Фото:

Власти Германии разрушили насыщенные и взаимовыгодные отношения с Россией, которые выстаивались несколько десятилетий. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Правительство Германии в одностороннем порядке пошло на обрушение уникальных по своим масштабам и насыщенности взаимовыгодных двусторонних отношений, выстраивавшихся на партнерской основе в последние десятилетия. <…> Берлин остается одним из инициаторов санкционного давления на нашу страну», — заявил «Известиям» Сергей Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что РФ не против продолжить российско-германское сотрудничество в области энергетики, которое длится уже 50 лет. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен хоть завтра, напомнил он. «Так что проблема не в нас», — резюмировал Нечаев.

Страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации по освобождению Донбасса на Украине. Но в итоге Европа столкнулась с последствиями своего решения, которое привело к газовому кризису. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ способна прожить без российского газа. Однако он поддержал Россию в вопросе введения ограничения цен на нефть и газ.

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Власти Германии разрушили насыщенные и взаимовыгодные отношения с Россией, которые выстаивались несколько десятилетий. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «Правительство Германии в одностороннем порядке пошло на обрушение уникальных по своим масштабам и насыщенности взаимовыгодных двусторонних отношений, выстраивавшихся на партнерской основе в последние десятилетия. <…> Берлин остается одним из инициаторов санкционного давления на нашу страну», — заявил «Известиям» Сергей Нечаев. Дипломат подчеркнул, что РФ не против продолжить российско-германское сотрудничество в области энергетики, которое длится уже 50 лет. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен хоть завтра, напомнил он. «Так что проблема не в нас», — резюмировал Нечаев. Страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации по освобождению Донбасса на Украине. Но в итоге Европа столкнулась с последствиями своего решения, которое привело к газовому кризису. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ способна прожить без российского газа. Однако он поддержал Россию в вопросе введения ограничения цен на нефть и газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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