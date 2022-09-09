Шольц встал на сторону РФ после ультиматума Путина по газу и нефти

Шольц заявил, что ограничение цен на российские нефть и газ — это радикальная мера

09 сентября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц назвал решение стран «Большой семерки» радикальной мерой Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ограничение цен Евросоюза на российские энергоресурсы — не самый верный путь, потому что это слишком радикальная мера, которая не учитывает последствия. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, таким образом, встав на сторону России. «Решения и предложения не так очевидны, как кажутся некоторым людям. Я думаю, что нам действительно нужна кропотливая работа», — приводит слова Шольца издание Politico. Он также заявил, что из-за ограничения цен Россия может прекратить все поставки газа в ЕС. Однако Шольц добавил, что по этому вопросу будет дополнительная работа, по его словам, необходимо выслушать тех, кто получает газ из России в больших объемах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять нефть и газ в государства, которые ограничат цены на российское топливо. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Европа и США ввели против России жесткие экономические санкции. Так, в пятом пакете предполагался частичный или полный запрет на энергоресурсы из РФ, а теперь министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российские нефть и газ. При этом пострадали от санкций те, кто их вводил, в частности, ряд стран ЕС жалуются на сильнейший энергетический кризис.

Ограничение цен Евросоюза на российские энергоресурсы — не самый верный путь, потому что это слишком радикальная мера, которая не учитывает последствия. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, таким образом, встав на сторону России. «Решения и предложения не так очевидны, как кажутся некоторым людям. Я думаю, что нам действительно нужна кропотливая работа», — приводит слова Шольца издание Politico. Он также заявил, что из-за ограничения цен Россия может прекратить все поставки газа в ЕС. Однако Шольц добавил, что по этому вопросу будет дополнительная работа, по его словам, необходимо выслушать тех, кто получает газ из России в больших объемах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять нефть и газ в государства, которые ограничат цены на российское топливо. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Европа и США ввели против России жесткие экономические санкции. Так, в пятом пакете предполагался частичный или полный запрет на энергоресурсы из РФ, а теперь министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российские нефть и газ. При этом пострадали от санкций те, кто их вводил, в частности, ряд стран ЕС жалуются на сильнейший энергетический кризис.