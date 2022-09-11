«Известия»: в России появятся проблемы с получением водительских прав

«Известия»: большинство автошкол в России закроются к концу 2022 года

12 сентября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Количество автошкол и учеников за последние 10 лет сократилось вдвое, заявил Александр Ачкасов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России начали закрываться автошколы из-за ряда проблем, что привели к потерям в рентабельности. Об этом сообщают представители отрасли. К концу 2022 года большая часть российских автошкол будет вынуждена закрыться, заявила «Известиям» президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Представители бизнеса отмечают, что отрасль не успела реабилитироваться от последствий пандемии коронавируса, потому едва ли сможет выдержать рост издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также сокращение потока клиентов. Отмечается, что интерес россиян к обучению в автошколах начал стремительно сокращаться весной 2022 года, когда число курсантов уменьшилось на 50% по сравнению с доковидными временами. По словам председателя правления Союза автошкол Москвы, члена высшего совета «Сильной России» Александра Ачкасова, за последние 12 лет количество учеников уменьшилось с 5 млн до 2,5 млн. Также эксперт отметил, что 10 лет назад в России существовало до 14 тысяч автошкол, а сейчас — 6-7 тысяч. Основной причиной тому стала демографическая яма, а затем пандемия COVID-19, объяснил он. Ранее сообщалось, что в России вдвое уменьшилось число курсантов, сдающих на права. Представитель ГИБДД Николай Гиляков отметил, что во многом виновато низкое качество подготовки в автошколах.

В России начали закрываться автошколы из-за ряда проблем, что привели к потерям в рентабельности. Об этом сообщают представители отрасли. К концу 2022 года большая часть российских автошкол будет вынуждена закрыться, заявила «Известиям» президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Представители бизнеса отмечают, что отрасль не успела реабилитироваться от последствий пандемии коронавируса, потому едва ли сможет выдержать рост издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также сокращение потока клиентов. Отмечается, что интерес россиян к обучению в автошколах начал стремительно сокращаться весной 2022 года, когда число курсантов уменьшилось на 50% по сравнению с доковидными временами. По словам председателя правления Союза автошкол Москвы, члена высшего совета «Сильной России» Александра Ачкасова, за последние 12 лет количество учеников уменьшилось с 5 млн до 2,5 млн. Также эксперт отметил, что 10 лет назад в России существовало до 14 тысяч автошкол, а сейчас — 6-7 тысяч. Основной причиной тому стала демографическая яма, а затем пандемия COVID-19, объяснил он. Ранее сообщалось, что в России вдвое уменьшилось число курсантов, сдающих на права. Представитель ГИБДД Николай Гиляков отметил, что во многом виновато низкое качество подготовки в автошколах.