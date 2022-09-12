Андрей Никитин победил на выборах главы Новгородской области

Андрей Никитин набрал 77,03% голосов на выборах главы Новгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

В Новгородской области переизбрали губернатора Андрея Никитина. Он набрал 77,03% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от «Единой России» Андрей Никит набрал 77,03% голосов на выборах губернатора Новгородской области. Ольга Ефимова из КПРФ набрала 10,99% голосов, Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров — 2,56%, представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Шруб — 2,50%, а кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов набрал 4,43% голосов избирателей.

Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.