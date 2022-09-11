11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Курганскую область на 10 дней придет тепло

Температура в Курганской области повысится до +24 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Александру 2 на Алом поле. Челябинск, бабье лето, золотая осень, осень
В Курганскую область приходит «бабье лето» Фото:

С 13 сентября на территории Курганской области сформируется сухая и теплая погода. Информация появилась в группе «Погода 45 — погода в Кургане», в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области с 13 по 22 сентября прогнозируется теплая и сухая погода. Днем +18…+23 градуса, ночью +3…+8. С 15 по 22 сентября температура будет выше нормы на 3 — 5 градусов. Пик ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21…+24 градусов, а ночью охладится до +10…+12», — указано в сообщении.

После 22-го числа температура понизится, но все равно будет чуть выше климатической нормы. Днем, предположительно, столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов, а ночью — до +9.

Ране URA.RU писало, что в Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Эта информация была размещена на сайте Гидрометцентра России.

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С 13 сентября на территории Курганской области сформируется сухая и теплая погода. Информация появилась в группе «Погода 45 — погода в Кургане», в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской области с 13 по 22 сентября прогнозируется теплая и сухая погода. Днем +18…+23 градуса, ночью +3…+8. С 15 по 22 сентября температура будет выше нормы на 3 — 5 градусов. Пик ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21…+24 градусов, а ночью охладится до +10…+12», — указано в сообщении. После 22-го числа температура понизится, но все равно будет чуть выше климатической нормы. Днем, предположительно, столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов, а ночью — до +9. Ране URA.RU писало, что в Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Эта информация была размещена на сайте Гидрометцентра России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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