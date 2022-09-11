В Курганскую область на 10 дней придет тепло

Температура в Курганской области повысится до +24 градусов

В Курганскую область приходит «бабье лето» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 13 сентября на территории Курганской области сформируется сухая и теплая погода. Информация появилась в группе «Погода 45 — погода в Кургане», в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области с 13 по 22 сентября прогнозируется теплая и сухая погода. Днем +18…+23 градуса, ночью +3…+8. С 15 по 22 сентября температура будет выше нормы на 3 — 5 градусов. Пик ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21…+24 градусов, а ночью охладится до +10…+12», — указано в сообщении.

После 22-го числа температура понизится, но все равно будет чуть выше климатической нормы. Днем, предположительно, столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов, а ночью — до +9.

Ране URA.RU писало, что в Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Эта информация была размещена на сайте Гидрометцентра России.