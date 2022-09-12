Госдума объявила о пособии на детей до трех лет

Госдума РФ объявила о пособии на детей до трех лет

Для получения выплаты дети должны быть гражданами России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нуждающиеся семьи могут получить выплату на детей до трех лет. Об этом сообщает Госдума России.

«Ежемесячное пособие на детей до трех лет могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года», — сообщается на официальных страницах Государственной Думы. Как сообщает Госдума, для получения выплаты дети должны быть гражданами РФ, а доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе на год обращения. Размер пособия будет равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой. В Госдуме также подчеркнули, что для этого пособия нет правила нулевого дохода или требований к имуществу.

Ранее в Госдуме РФ предложили повысить размер маткапитала на четверть. По мнению парламентариев, необходимо сделать программу маткапитала в бессрочной. Также авторы инициативы предлагают установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,39 миллионов рублей.