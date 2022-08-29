В Госдуме РФ предложили повысить размер маткапитала на четверть

30 августа 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

В «Справедливой России» предложили увеличить размер маткапитала для борьбы с демографическим кризисом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) 30 августа планируют внести законопроект об увеличении маткапитала на 26%. Также парламентарии предлагают сделать программу материнского капитала в России бессрочной. 30 августа депутаты «Справедливой России — За правду» внесут в Государственную думу РФ законопроект об увеличении размера выплаты материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, сообщают «Известия». По мнению парламентариев, также необходимо сделать программу маткапитала в бессрочной. Также авторы инициативы предлагают установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,39 миллионов рублей. Глава фракции и один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил, что России срочно необходимо решать демографическую проблему. Сославшись на прогноз Росстата, он отметил, что ожидается падение рождаемости, что приведет к снижению численности населения до 134 миллионов человек к началу 2036 года. Член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что его фракция намерена поддержать законопроект СРЗП. «Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян», — добавил он. Зампред ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также заметил, что демографическая ситуация в стране действительно достаточно сложная. Он подчеркнул, что программа маткапитала хорошо себя зарекомендовала и неоднократно продлевалась. Ранее сообщалось, что в Общественной палате предложили выплачивать один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также 16 августа президент РФ Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. При присвоении соответствующего статуса женщине будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Кроме того, в России планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) 30 августа планируют внести законопроект об увеличении маткапитала на 26%. Также парламентарии предлагают сделать программу материнского капитала в России бессрочной. 30 августа депутаты «Справедливой России — За правду» внесут в Государственную думу РФ законопроект об увеличении размера выплаты материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, сообщают «Известия». По мнению парламентариев, также необходимо сделать программу маткапитала в бессрочной. Также авторы инициативы предлагают установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,39 миллионов рублей. Глава фракции и один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил, что России срочно необходимо решать демографическую проблему. Сославшись на прогноз Росстата, он отметил, что ожидается падение рождаемости, что приведет к снижению численности населения до 134 миллионов человек к началу 2036 года. Член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что его фракция намерена поддержать законопроект СРЗП. «Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян», — добавил он. Зампред ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также заметил, что демографическая ситуация в стране действительно достаточно сложная. Он подчеркнул, что программа маткапитала хорошо себя зарекомендовала и неоднократно продлевалась. Ранее сообщалось, что в Общественной палате предложили выплачивать один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также 16 августа президент РФ Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. При присвоении соответствующего статуса женщине будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Кроме того, в России планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал.