Куйвашев пригрозил уволить пять мэров, которые провалят выборы. Инсайд с закрытого совещания

30 июня 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев замотивировал мэров активно работать на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал отправить в отставку мэров, которые на своих территориях покажут худший результат на выборах главы региона 11 сентября. Такое предупреждение прозвучало на минувшем заседании совета глав в санатории «Гранатовая бухта», сообщил URA.RU источник. Губернатор якобы обещал наказание пяти главным аутсайдерам. Традиционный двухдневный семинар для свердловских мэров прошел 29—30 июня. Этот совет глав стал последним перед сентябрьскими выборами губернатора, в которых участвует Куйвашев. Поэтому основной темой ожидаемо стала подготовка к кампании. Кроме организационных вопросов, с мэрами обсудили технологию выборов. Особо важные моменты главам проговорил лично Куйвашев. «Губернатор прошелся по общей ситуации в муниципалитетах. [И дал понять, что] за худший результат на выборах пять последних глав могут искать другую работу», — поделился инсайдер, знакомый с содержанием беседы. Другой осведомленный собеседник подтвердил, что Куйвашев настаивал на персональной ответственности мэров за результат, но не слышал, чтобы об этом было сказано в ультимативной форме. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. В возможный разнос по итогам кампании сами мэры охотно верят. В 2021 году после выборов в Госдуму и заксобрание Куйвашев устраивал жесткую выволочку главам, показавшим худшие результаты. Тогда, по данным URA.RU, самые серьезные претензии прозвучали к Ирине Тейшевой (Ревда), Василию Матюшенко (Североуральск) и Виталию Никитенко (Арамиль). Тейшева и Матюшенко впоследствии были отправлены в отставку, а Никитенко прочат уход в ближайшее время. Выборы главы региона пройдут 11 сентября. В кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал отправить в отставку мэров, которые на своих территориях покажут худший результат на выборах главы региона 11 сентября. Такое предупреждение прозвучало на минувшем заседании совета глав в санатории «Гранатовая бухта», сообщил URA.RU источник. Губернатор якобы обещал наказание пяти главным аутсайдерам. Традиционный двухдневный семинар для свердловских мэров прошел 29—30 июня. Этот совет глав стал последним перед сентябрьскими выборами губернатора, в которых участвует Куйвашев. Поэтому основной темой ожидаемо стала подготовка к кампании. Кроме организационных вопросов, с мэрами обсудили технологию выборов. Особо важные моменты главам проговорил лично Куйвашев. «Губернатор прошелся по общей ситуации в муниципалитетах. [И дал понять, что] за худший результат на выборах пять последних глав могут искать другую работу», — поделился инсайдер, знакомый с содержанием беседы. Другой осведомленный собеседник подтвердил, что Куйвашев настаивал на персональной ответственности мэров за результат, но не слышал, чтобы об этом было сказано в ультимативной форме. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. В возможный разнос по итогам кампании сами мэры охотно верят. В 2021 году после выборов в Госдуму и заксобрание Куйвашев устраивал жесткую выволочку главам, показавшим худшие результаты. Тогда, по данным URA.RU, самые серьезные претензии прозвучали к Ирине Тейшевой (Ревда), Василию Матюшенко (Североуральск) и Виталию Никитенко (Арамиль). Тейшева и Матюшенко впоследствии были отправлены в отставку, а Никитенко прочат уход в ближайшее время. Выборы главы региона пройдут 11 сентября. В кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).