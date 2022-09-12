Кадыров: боевая элита Чечни вернулась на Украину во главе с Делимхановым

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XIX съезд всероссийской политической партии
Элитные бойцы вернулись на передовую после предоставленного им отдыха Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные подразделения из Чеченской Республики во главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым приступили к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!», — добавил глава Чеченской Республики.

Ранее Кадыров пригрозил Минобороны РФ разговором с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Он пообещал обратиться к Шойгу и Путину, если в ближайшие пару дней ведомство не изменит тактику проведения специальной военной операции на Украине.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основные цели — защита территорий и мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Военные подразделения из Чеченской Республики во главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым приступили к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», — написал Кадыров в своем telegram-канале. «Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!», — добавил глава Чеченской Республики. Ранее Кадыров пригрозил Минобороны РФ разговором с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Он пообещал обратиться к Шойгу и Путину, если в ближайшие пару дней ведомство не изменит тактику проведения специальной военной операции на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основные цели — защита территорий и мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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