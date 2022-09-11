Результаты выборов в Пермском районе поставили под сомнение

Спор за депутатский мандат в Пермском районе продолжится в суде

12 сентября 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин подвел итоги выборов в Пермском крае Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Результаты выборов в округе №14 в Пермском районе могут быть пересмотрены по итогам проверок со стороны правоохранительных органов. Такую вероятность не исключил председатель крайизбиркома Игорь Вагин на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Победивший здесь единоросс Константин Высотин опередил соперника от ЛДПР Сергея Заякина лишь на 26 голосов. «В течение двух дней поступали жалобы на то, что якобы один из кандидатов осуществляет подвоз. Правоохранительные органы подключились оперативно к тому, чтобы пресечь и выявить заказчика», — отметил Игорь Вагин. Он полагает, что история будет «иметь продолжение в правовом поле». Кандидаты могут продолжить борьбу в суде. Об этом говорит небольшой перевес голосов — так показывает практика. Сергей Заякин заявил URA.RU, что действительно намерен подавать в суд. «Это самые грязные выборы, которые я видел, хотя принимал участие не в одной избирательной кампании внутри штаба и в „полях“», — отметил он. Ранее URA.RU рассказывало, что избиркому не удалось подтвердить подлинность диплома о высшем образовании, который предоставил Высотин. Также сообщалось, что кандидаты в Пермском районе жаловались в полицию на подвозы к участкам.

Результаты выборов в округе №14 в Пермском районе могут быть пересмотрены по итогам проверок со стороны правоохранительных органов. Такую вероятность не исключил председатель крайизбиркома Игорь Вагин на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Победивший здесь единоросс Константин Высотин опередил соперника от ЛДПР Сергея Заякина лишь на 26 голосов. «В течение двух дней поступали жалобы на то, что якобы один из кандидатов осуществляет подвоз. Правоохранительные органы подключились оперативно к тому, чтобы пресечь и выявить заказчика», — отметил Игорь Вагин. Он полагает, что история будет «иметь продолжение в правовом поле». Кандидаты могут продолжить борьбу в суде. Об этом говорит небольшой перевес голосов — так показывает практика. Сергей Заякин заявил URA.RU, что действительно намерен подавать в суд. «Это самые грязные выборы, которые я видел, хотя принимал участие не в одной избирательной кампании внутри штаба и в „полях“», — отметил он. Ранее URA.RU рассказывало, что избиркому не удалось подтвердить подлинность диплома о высшем образовании, который предоставил Высотин. Также сообщалось, что кандидаты в Пермском районе жаловались в полицию на подвозы к участкам.