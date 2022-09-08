На выборах в Пермском крае заподозрили подкуп избирателей

Голосование продлится до 11 сентября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Один из кандидатов на выборах в думу Пермского района написал заявление в полицию, заподозрив подкуп избирателей на участках в д. Кондратово. Об этом URA.RU сообщил депутат заксобрания по Пермскому краю Олег Постников.

«Команда стала свидетелями неоднократного подвоза избирателей на участок для голосования. Люди обсуждают это в социальных сетях, выкладывают видео- и фото-, где зафиксированы факты нарушения законодательства. Было принято решение не спускать это на тормозах, а обратиться в избирательную комиссию и полицию», — отметил Постников. По его данным, обратиться в полицию намерены еще несколько кандидатов в Кондратово. Также кандидат направил жалобы в ТИК.

В ГУ МВД России не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило в полицию официальный запрос. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU сообщили, что по данной ситуации проводится тщательная проверка. «Незамедлительно была направлена мобильная группа общественного штаба по наблюдению за голосованием. Информация оперативно передана для принятия мер реагирования в правоохранительные органы. В случае подтверждения фактов, ответственные будут привлечены к установленной законом ответственности», — отметили в пресс-службе.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Пермском крае Михаил Мухин сообщил URA.RU, что сразу же выехал на место и обменялся телефонами с кандидатом, заподозрившем подкуп. «На всех участках в Пермском муниципальном округе установлены КОИБ, на что позитивно отреагировали все участники выборов, особенно наблюдатели и члены комиссий, ведь это устройство существенно ускоряет работу комиссий, повышает прозрачность выборов. На каждом участке в Пермском крае установлены видеорегистраторы, они работают круглосуточно, все происходящее записывается, что тоже повышает уровень открытости выборов», — отметил Мухин.

В течение трех дней, 9—11 сентября, в Пермском крае будут выбирать 104 депутатов. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом.