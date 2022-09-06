Пермяков зовут работать в Донбасс за зарплату в 170 тысяч рублей

Пермякам за 170 тысяч предлагают охранять школы и детсады Донбасса

Охранникам обещают предоставить жилье и необходимую экипировку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермякам предлагают поехать в Донбасс работать охранниками школ и детских садов с зарплатой в 170 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии выставила на сайте «Авито» пермская охранная организация «СВОТ».

«Срочно требуются охранники в детские сады и школы ЛНР и ДНР. Работа вахтовым методом. Высокая оплата труда. Помогаем в получении удостоверения», — указано в объявлении.

Как пояснили URA.RU в охранном агентстве, срок вахты — 2 месяца. Заработная плата — 170 тысяч рублей, выплаты производятся два раза в месяц. Охранникам также предоставят жилье и всю необходимую экипировку. Желателен опыт работы в сфере охраны. Подробности обговариваются с каждым кандидатом при личном собеседовании.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом по восстановлению территорий Донбасса. За это работодатель готов платить зарплату в 100 тысяч рублей.

На территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима.