Глава ВГА: украинские силовики начали репрессии на Харьковщине

ВСУ заняли населенные пункты на севере Харьковской области Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские силовики проводят репрессии в Харьковской области, из-за чего жители не могут уехать оттуда. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Они [украинские войска] заняли населенные пункты на севере Харьковской области <…>, там уже люди не могут пересекать границу. Там уже начались репрессивные действия, и людям уже нужно скрываться», — заявил Ганчев в эфире «России-24». Информацию передает ТАСС.

По его словам, на пунктах пересечения со стороны Харьковской области сделано все возможное, чтобы люди могли быстро уехать. Но там очень большие очереди, отметил Ганчев.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных граждан находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, националисты вылавливают людей, которые помогали российской армии. Ранее российские военные ударили по подразделениям ВСУ в Харьковской области, сообщает RT. На харьковской ТЭЦ-5 произошел сильный пожар, в некоторых областях Украины отключился свет, передает «Национальная служба новостей».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.