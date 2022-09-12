Полковник запаса: десятки тысяч жителей Харьковщины оказались в заложниках

В Харьковской области вылавливают активистов, помогавших армии РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тысячи мирных жителей Харьковской области оказались в заложниках украинских националистов. Об этом заявил URA.RU военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отметил, что много мирных жителей поддерживают Россию и остались в регионе по различным обстоятельствам. Этим пользуются украинские националисты, сказал Алехин. «В некоторых районах области уже действуют фильтрационные пункты. Вылавливают активистов, оказывавших помощь нашей армии, особенно из числа сотрудников временных администраций, учителей, просто сочувствующих Москве. На полную катушку заработала система доносов. Усердствуют националисты батальона „Кракен“ (запрещено в РФ, прим. URA.RU. Фактически, они в эти дни хозяйничают во многих городах и селах Харьковщины. Скажем прямо, десятки тысячи мирных граждан брошены на произвол судьбы», — сообщил Алехин URA.RU.

По его словам, наступление ВСУ на Харьковском направлении было тщательно спланировано. Большую роль в этом сыграла информация от американской и британской разведки, которые докладывали о расположении командных пунктов, складах боеприпасов и перемещении российской армии, высказался Алехин. Он предположил, что на территории, которую контролирует российская армия, могли быть «засланные казачки», которые добывали разведданные и делали фото.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные атакуют ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. После серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. В Харькове остановилось метро, на Харьковской ТЭЦ-5 начался пожар после ракетных ударов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.