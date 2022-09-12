Федеральный застройщик ради продаж в Кургане дарит квартиры риелторам

Квартиры в жилом комплексе планируют продавать до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «Брусника» пообещали бесплатно выдать квартиры риелторам, которые продадут десять квартир в жилом комплексе застройщика. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере продажи недвижимости. В пресс-службе компании URA.RU подтвердили эту информацию.

«Риелторам пообещали квартиру в жилом комплексе „Резиденция“ за десять проданных там же. Это сделано, чтобы ускорить продажи, так как они идут медленно. По местным меркам квартиры дорогие, и некоторым еще не нравится близкое расположение к железной дороге», — рассказал источник.

На момент написания новости на сайте застройщика стоимость квартир варьировалась от 2,49 млн рублей до 8,4 млн рублей. В пресс-службе компании «Брусника» URA.RU сообщили, что продажи у них идут по плану. «В Кургане мы действительно готовы наградить агента квартирой за десять проданных объектов. В данный момент 2/3 лотов уже распроданы. Оставшиеся мы намерены реализовать до конца года», — объяснили в компании. В «Бруснике» уточнили, что риелтор получит студию за продажу любых десяти квартир в комплексе.

В июне стало известно, что в «Резиденции» было куплено 60% квартир и 70% кладовых. Ранее сообщалось, что стоимость новостроек в Кургане продолжит расти.