В Кремле заявили, что речи об отводе войск с территории ЗАЭС не идет

12 сентября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Россия хочет вынудить ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Речи об отводе российской армии с территории Запорожской АЭС не идет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не идет речи об отводе войск. Идет речь о главном — это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато катастрофическими последствиями. Мы по-разному призываем все страны, которые имеют влияние на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на постоянной основе», — заявил Песков во время общения с журналистами, информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.

Речи об отводе российской армии с территории Запорожской АЭС не идет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не идет речи об отводе войск. Идет речь о главном — это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато катастрофическими последствиями. Мы по-разному призываем все страны, которые имеют влияние на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на постоянной основе», — заявил Песков во время общения с журналистами, информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.