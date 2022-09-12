В Кремле заявили, что речи об отводе войск с территории ЗАЭС не идет

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., россия, украина, разрушения, атомная промышленность, СВО, запорожская аэс, Запорожье, дроны, прилёты
Россия хочет вынудить ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Речи об отводе российской армии с территории Запорожской АЭС не идет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не идет речи об отводе войск. Идет речь о главном — это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато катастрофическими последствиями. Мы по-разному призываем все страны, которые имеют влияние на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на постоянной основе», — заявил Песков во время общения с журналистами, информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.

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Речи об отводе российской армии с территории Запорожской АЭС не идет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не идет речи об отводе войск. Идет речь о главном — это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато катастрофическими последствиями. Мы по-разному призываем все страны, которые имеют влияние на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на постоянной основе», — заявил Песков во время общения с журналистами, информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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