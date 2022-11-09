09 ноября 2022

Опытный боец из Херсона дал советы мобилизованным курганцам по выживанию в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Казак дал мобилизованным советы по выживанию в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уральский боец с позывным «Кузьмич», участвующий в спецоперации в составе казачьего батальона «Дон» в Херсонской области, рассказал, что поможет выживать в бою мобилизованным курганцам. Важными советами он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Мобилизованным советуют готовиться и тренироваться каждый день, пока есть время. Познавать более новые технологии, потому что сегодня это битва тяжелой артиллерии и дронов, высокоточного натовского оружия. Поэтому к этой битве нужно привыкать и учиться воевать. Для выживания в бою прежде всего нужно слушать приказы своих командиров и правильно их выполнять. Быть рассудительными и не поддаваться панике», — рассказал казак.

Ранее URA.RU писало, что уральский боец пообещал «очистить русские земли от националистов ВСУ и искоренить фашизм на Украине». Кроме того, казак из батальона «Дон» сообщил о захваченных трофейных танках и дронах украинских солдат. Также сообщалось, что курганский штурмовик, участвующий в боях в Херсонской области, дал совет мобилизованным, как побороть страх в бою.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Уральский боец с позывным «Кузьмич», участвующий в спецоперации в составе казачьего батальона «Дон» в Херсонской области, рассказал, что поможет выживать в бою мобилизованным курганцам. Важными советами он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мобилизованным советуют готовиться и тренироваться каждый день, пока есть время. Познавать более новые технологии, потому что сегодня это битва тяжелой артиллерии и дронов, высокоточного натовского оружия. Поэтому к этой битве нужно привыкать и учиться воевать. Для выживания в бою прежде всего нужно слушать приказы своих командиров и правильно их выполнять. Быть рассудительными и не поддаваться панике», — рассказал казак. Ранее URA.RU писало, что уральский боец пообещал «очистить русские земли от националистов ВСУ и искоренить фашизм на Украине». Кроме того, казак из батальона «Дон» сообщил о захваченных трофейных танках и дронах украинских солдат. Также сообщалось, что курганский штурмовик, участвующий в боях в Херсонской области, дал совет мобилизованным, как побороть страх в бою.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...