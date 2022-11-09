Уральские бойцы из Херсона захватили украинские танки и беспилотники. Видео

10 ноября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Боец рассказал о захвате украинских дронов, танков и оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», который принимает участие в боевых действиях в Херсоне, рассказал о захвате трофейных танков и беспилотников националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы батальоном „Дон“ очень много захватили трофеев у националистов ВСУ. Были беспилотные летательные аппараты захвачены. На сегодня нами захвачено два танка. Также много различного стрелкового вооружения. У украинской армии очень много западного оружия. Но часть его уже наша и используется против противника», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что уральский казак из батальона «Дон» пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. По словам бойца, российская армия будет биться до победы и защитит свою Родину. Кроме того сообщалось, что курганский боец рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов «Шмель» и шведских ракет NLAW, а также рассказал, какие трофеи нельзя брать у украинских военных.

Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», который принимает участие в боевых действиях в Херсоне, рассказал о захвате трофейных танков и беспилотников националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы батальоном „Дон“ очень много захватили трофеев у националистов ВСУ. Были беспилотные летательные аппараты захвачены. На сегодня нами захвачено два танка. Также много различного стрелкового вооружения. У украинской армии очень много западного оружия. Но часть его уже наша и используется против противника», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что уральский казак из батальона «Дон» пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. По словам бойца, российская армия будет биться до победы и защитит свою Родину. Кроме того сообщалось, что курганский боец рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов «Шмель» и шведских ракет NLAW, а также рассказал, какие трофеи нельзя брать у украинских военных.