Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», который принимает участие в боевых действиях в Херсоне, рассказал о захвате трофейных танков и беспилотников националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Мы батальоном „Дон“ очень много захватили трофеев у националистов ВСУ. Были беспилотные летательные аппараты захвачены. На сегодня нами захвачено два танка. Также много различного стрелкового вооружения. У украинской армии очень много западного оружия. Но часть его уже наша и используется против противника», — сказал боец.
Ранее URA.RU писало, что уральский казак из батальона «Дон» пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. По словам бойца, российская армия будет биться до победы и защитит свою Родину. Кроме того сообщалось, что курганский боец рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов «Шмель» и шведских ракет NLAW, а также рассказал, какие трофеи нельзя брать у украинских военных.
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