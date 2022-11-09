09 ноября 2022

Уральские бойцы из Херсона захватили украинские танки и беспилотники. Видео

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Боец рассказал о захвате украинских дронов, танков и оружия Фото:
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Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», который принимает участие в боевых действиях в Херсоне, рассказал о захвате трофейных танков и беспилотников националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Мы батальоном „Дон“ очень много захватили трофеев у националистов ВСУ. Были беспилотные летательные аппараты захвачены. На сегодня нами захвачено два танка. Также много различного стрелкового вооружения. У украинской армии очень много западного оружия. Но часть его уже наша и используется против противника», — сказал боец.

Ранее URA.RU писало, что уральский казак из батальона «Дон» пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. По словам бойца, российская армия будет биться до победы и защитит свою Родину. Кроме того сообщалось, что курганский боец рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов «Шмель» и шведских ракет NLAW, а также рассказал, какие трофеи нельзя брать у украинских военных.

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Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», который принимает участие в боевых действиях в Херсоне, рассказал о захвате трофейных танков и беспилотников националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы батальоном „Дон“ очень много захватили трофеев у националистов ВСУ. Были беспилотные летательные аппараты захвачены. На сегодня нами захвачено два танка. Также много различного стрелкового вооружения. У украинской армии очень много западного оружия. Но часть его уже наша и используется против противника», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что уральский казак из батальона «Дон» пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. По словам бойца, российская армия будет биться до победы и защитит свою Родину. Кроме того сообщалось, что курганский боец рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов «Шмель» и шведских ракет NLAW, а также рассказал, какие трофеи нельзя брать у украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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